La Maison de l’humour ambitionne de créer sa maison d'édition

« Chaque livre paru bénéficiera d’une conception personnalisée, d’un lancement individuel et d’une promotion originale auprès des médias », promet Étienne Moulron dans la présentation du projet.

Et d’ajouter que les ouvrages jouiront de « toutes les nouvelles technologies de l’information et de la communication, auprès des libraires et de tous les divers points de vente susceptibles de l’accueillir ».

« Défendre, développer et promouvoir l’humour »

Ce financement servira à couvrir « certains frais de démarrage de l’activité d’édition », notamment de création d'une association, « Les gélastes amis de la Maison de l’Humour » ou, entre autres, l’acquisition de matériels comme un second ordinateur.

Un programme de livres est même déjà annoncé pour le 1er semestre 2023, avec une Géographie de l’humour de France, un recensement des Musées de l’Humour du monde, ou des titres signés Etienne Moulron lui-même.

Ce dernier est également l’auteur d’une demi-douzaine de livres sur la thématique de la drôlerie, comme Petit éloge de l’humour et du savoir-rire en attendant la mort, paru aux éditions le Petit Pavé ou encore Histoire passionnée de la frite aux éditions Jourdan.

Son association, la Maison de l’humour, a été créée il y a plus de 20 ans, et ambitionne de « défendre, développer et promouvoir l’humour et le rire sous toutes leurs formes dans toutes leurs expressions et potentialités dans des directions et des champs d’application les plus variés et ouverts qui soient ».

Afin de porter cette ambition, Etienne Moulron souhaite créer un lieu muséal, La Maison de l’Humour en campagne, à Cluny. Un projet KissKissBankBank avait été créé dans cette optique. Sur un objectif de 35.000 €, l’initiative avait récolté 30 €.

Crédits photo : vonguard (CC BY-SA 2.0)

