Netflix, Prime, Disney+... Le livre, valeur sûre des plateformes

Le Centre national du livre (CNL) a présenté en juin 2023 une étude sur les adaptations cinématographiques et audiovisuelles d’œuvres littéraires, réalisée par le cabinet BearingPoint.

Ce travail de recherche s'intéresse à la période 2015-2021, et prend en compte les productions de nationalités française, américaine, britannique, allemande, italienne et/ou espagnole, diffusées sur au moins un de ces six territoires. Au total, près de 29.000 titres ont ainsi été passés au crible...

Il en ressort que l’adaptation d’œuvres littéraires passe de plus en plus par l’audiovisuel - autrement dit, ces productions qui ne sortent pas dans les salles de cinéma françaises.

Plus de séries et de “téléfilms” adaptés

On compte au sein des productions audiovisuelles les séries et les films unitaires non sortis en salles (ce que l'on désignait autrefois comme des « téléfilms »). Cet ensemble représente 90 % des titres pris en compte par l'étude, tout de même...

Pour les séries et films unitaires sortis en France entre 2015 et 2021, le chiffre s'arrête 4907 oeuvres. 17 % d'entre elles sont des adaptations d’œuvres littéraires et leur nombre a explosé : en 2015, on en comptait 78 diffusées en France, contre 162 en 2021.

Lorsque l'on considère uniquement les séries, le phénomène est encore plus marqué, puisque 22 % de celles diffusées en France sur la période 2015-2021 sont des adaptations.

Entre 2015 et 2021, le volume de séries adaptées d'oeuvres littéraires diffusées en France double également, passant de 33 en 2015 à 70 en 2021. Elles représentent cette même année 23 % des oeuvres audiovisuelles sorties en France, et ont pu peser jusqu'à 27 % de cet ensemble, lors de l'année noire de la crise sanitaire, en 2020...

Notons que ce phénomène ne s'explique pas par une hausse du nombre de productions totales par an, puisque ce niveau décroit depuis 2017, selon l'étude du CNL.

Les plateformes à l'affût

En 2021, 16 % des adaptations audiovisuelles sorties en France avaient au moins une plateforme VOD (Netflix, Disney+, Prime) ou une chaine payante (HBO, Canal+, ITV...) en coproducteur, contre... 0 % en 2015.

Ces deux canaux de diffusion ont ainsi acquis une place importante au sein de la production d'adaptations. Si bien que, parmi les titres audiovisuels coproduits sur 2015-2021 par l’un de ces diffuseurs, 32 % sont des adaptations. Un tiers de leurs programmes sont donc tirés de livres.

On peut citer par exemple Les Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire (diffusé pour la première fois en France en 2017 par Netflix) de Lemony Snicket (trad. Rose-Marie Vassallo, Nathan Jeunesse) et Mr. Mercedes (en 2017 par Audience Network, diffusée par StarzPlay en France) de Stephen King (trad. Océane Bies et Nadine Gassie, Albin Michel). Mais aussi Big Little Lies (2017 par HBO) de Liane Moriarty (trad. Béatrice Taupeau, Albin Michel) ou American Gods (2017 par Starz) de Neil Gaiman (trad. Michel Pagel, J’ai lu)...

Les succès des chaines en clair

Les adaptations littéraires se regardent également sur des chaînes publiques, en série ou en téléfilm. D'après l'étude, elles représentent 18 % des fictions audiovisuelles de la période 2015-2021 ayant généré le plus d’audience TV sur les chaînes françaises.

En 2015 et 2016, on trouve 3 adaptations dans le top 10 des meilleures audiences des chaines en clair, et jusqu'à 5 dans le top 20 de l'année 2018. En 2020 et 2021, la réception a été moins spectaculaire, avec respectivement 2 et 1 oeuvre dans ces classements.

Parmi les adaptations notables de cette période, citons Maman a tort de François Velle, sur France 2, et Un avion sans elle de Jean-Marc Rudnicki, sur M6, toutes deux tirés de livres de Michel Bussi aux éditions des Presses de la cité. TF1 a également diffusé La vérité sur l’affaire Harry Québert de Jean-Jacques Annaud, d'après le livre de Joël Dicker aux éditions Rosie & Wolfe.

La synthèse complète est disponible ci-dessous.

Crédits photo : Nicolas J Leclercq/unsplash.