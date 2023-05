La Goncourt Marie-Hélène Lafon donne tous ses manuscrits à la BnF

Écrivaine et professeure de lettres classiques, Marie-Hélène Lafon est née en 1962 à Aurillac. Lauréate du prix Goncourt de la nouvelle en 2016 pour Histoires et du prix Renaudot en 2020 pour Histoire du fils, elle consigne depuis 25 ans, livre après livre, le monde paysan à mesure qu’il disparaît.

Autrice de dix romans, de deux recueils de nouvelles et de quatre essais, elle a grandi dans la ferme de ses parents et n’a quitté le Cantal que pour ses études de lettres. Sa région d’origine est restée une source d’inspiration qui irrigue son œuvre littéraire, caractérisée par un exigeant travail sur la langue. De Flaubert, auquel elle revient sans cesse, elle applique le précepte : « Une bonne phrase de prose doit être comme un bon vers, inchangeable, aussi rythmée, aussi sonore. »

Dans le fonds qu’elle donne à la BnF, et qui comprend l’ensemble de ses manuscrits littéraires, on retrouve chacune des étapes de ce qu’elle nomme ses « chantiers ». Ils sont constitués des premiers jets, écrits au crayon et au stylo dans les carnets à spirales, tous achetés à Riom-ès-Montagnes (Cantal), ouverts à l’envers et dûment numérotés et datés.

Elle offre également les impressions des versions dactylographiées, corrigées de sa main et de celle de sa relectrice et enfin les épreuves, très proches des textes publiés.

Ce fonds exceptionnel rejoint au département des Manuscrits ceux d’autres grands écrivains contemporains tels qu’Annie Ernaux ou Pascal Quignard.

Crédits photo : Claude Truong-Ngoc (CC BY-SA 3.0) / David Esparza Sasin (CC BY-NC 2.0)