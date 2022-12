Les Parleuses à Nice : “Tout le monde considère qu'il s'agit de censure

Gérald Darmanin était venu pour l'inauguration du projet de nouvel hôtel des polices à Nice, au-delà de la rime. Averties de la venue du ministre de l’Intérieur, les deux gérantes de la librairie féministes Les Parleuses ont décidé d’agir. Pour cela, elles ont fait appel au collectif des collages féministes de Nice pour habiller leurs vitrines de messages dénonçant les violences faites aux femmes, mais aussi et surtout évoquant les accusations de viol qui planent sur le ministre de l’Intérieur, depuis blanchi par un non-lieu.

Gloups : non-lieu, ou justice laxiste ?

Anouck Aubert explique : « Quand nous avons appris que le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin venait en visite juste en face de notre librairie, et seulement quelques jours après avoir reçu Hélène Devynck, auteur de L'Impunité, un ouvrage consacré au combat des femmes qui auraient été victimes, comme elle, d’agressions sexuelles de la part de Patrick Poivre d’Arvor, nous avons décidé de coller des affiches et d’écrire en gros justement Impunité »

Le matin même, avant l’ouverture de la librairie, les artistes colleuses se mettent en action pour recouvrir les vitrines à l’intérieur comme à l’extérieur. On peut y lire « qui sème l’impunité récolte la colère » ou encore « violeur on vous voit, victimes on vous croit ». Dans la foulée, des policiers sont intervenus sous des trombes de pluie pour arracher et masquer ces messages avec draps noirs tendus sur des panneaux de bois.

Pour Maud Pouyé, « symboliquement c’est grave de recouvrir une vitrine de librairie juste pour un message. Nous sommes en colère, cela porte atteinte à notre liberté d’expression, nous n’avions affiché aucun propos diffamatoire ».

De plus, à l’arrivée des deux gérantes, les forces de l’ordre les abordent en ces termes : « Vous comprenez ce qui pose problème » avant de procéder à un contrôle de leur identité. Maud Pouyé fait alors remarquer aux policiers qu’« aucun de ces messages ne présente un caractère diffamatoire ». Ce à quoi « l’un d’eux m’a répondu : “Moi je ne fais qu’appliquer les ordres qu’on m’a donnés.” C’est quand même extrêmement problématique. »

Quoiqu'il en coûte

Si la librairie finit par ouvrir ses portes, c’est de manière partielle et avec deux policiers encadrant la vitrine qui poserait problème. Ce n’est qu’après le départ du ministre, en fin de matinée, que les installations de fortune sont enfin retirées. « Du coup, on a du mal à comprendre en quoi ça posait un problème lorsque le ministre était là et, maintenant, pas du tout » s’indigne Maud Pouyé. « Ça me pose vraiment question ».

Ce mardi 13 décembre, au matin la librairie niçoise accompagnée de son avocate, Lorraine Questiaux, a saisi le tribunal administratif de la ville pour faire annuler la décision qui a menée aux actions de « censure » et par là même de démontrer qu’il s’agit d’un cas de « détournement de pouvoir ».

Contacté par ActuaLitté, Maître Questiaux explique qu' « un détournement de pouvoir est une situation d’illégalité dans laquelle l’administration est utilisée sans viser l’intérêt général, mais pour servir un intérêt privé, c’est en quelque sorte un détournement politique ». Pour elle, il s’agit là d'un « cas d’école dans toute sa splendeur et ce à double titre ».

Museler la liberté d'expression en France

Dans sa requête, l’avocate fait état d’une double affectation des droits de la librairie. L’intervention des forces de l’ordre a en effet porté atteinte « à l’exercice de sa liberté d’expression en censurant les collages figurant en vitrine portant des messages forts et militants », mais aussi « à l’exercice de sa liberté de commerce, puisque l’opération de police s’est soldée par une fermeture forcée de l’établissement pendant plus d'une heure ».

Et de poursuivre « les forces de l’ordre ont été détournées de leur mission d’intérêt général à des fins privée ». Le but de la requête présenté au tribunal de administratif de Nice est de voir la décision annulée et donc considérée comme illégale : « il n’y avait aucun motif légitime pour restreindre l’exercice plein et entier de la librairie les Parleuses. »

Lorraine Questiaux soutient que les déclarations militantes qui figuraient sur les collages n’étaient « en aucun cas attentatoire à l’ordre public, elles étaient conformes à l’intérêt général en venant soutenir les femmes victime de violence et soutenait par la même la loi française. »

Cette décision n’est pour le moment rattachable à aucun pouvoir ce qui rend cet exemple « d’entrave et de censure d’autant plus incompréhensible ». Si les libraires tentent de reprendre « une activité normale après les nombreuses sollicitations des derniers jours », elles affirment « ne pas pouvoir faire abstraction de ce qu’il s’est passé ».

« On est dans une incompréhension totale, on ressent beaucoup de colère aussi, mais on est très soutenu par des messages que l’on reçoit de libraires, par le collectif des collages de Nice ou même par les clients qui passent au quotidien. » Et de conclure « Tout le monde considère que c’est de la censure. »

Source : France Bleu, France 3, Médiapart

DOSSIER - Douze auteurs, douze romans de la rentrée littéraire 2020