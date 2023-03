Transmettre et renouveler : la pérennité des maisons d'édition et librairies

À côté d’autres paramètres (comme la création et la dissolution), l’analyse des processus de transmission des entreprises du livre et du renouvellement de leurs pratiques permet d’évaluer la pérennisation et le dynamisme du secteur.

Un grand nombre de petites et moyennes entreprises du livre (maisons d’édition, librairies…) sont nées dans les décennies 1980 et 1990. Celles qui ont survécu ont donc aujourd’hui entre 30 et 40 ans : alors que leurs gérants (souvent aussi fondateurs et fondatrices) préparent leur retraite, la question du devenir de la structure et de l’activité éditoriale se pose avec acuité. Beaucoup craignent de devoir mettre fin, sans relève, à leur activité. Ce phénomène de départ des baby-boomers est essentiel. Mésestimé, il semble pourtant impacter (ou, pour le moins, préoccuper) l’édition et la librairie dans de nombreux pays.

Spécificité de la transmission ?

La transmission de ces structures et des activités qu’elles portent pose de fait toute une série de questions auxquelles il est parfois bien difficile de répondre de manière satisfaisante. Existe-t-il, par exemple, des spécificités dans la transmission d’une maison d’édition ou d’une librairie ?

À la fois aventure économique, juridique, commerciale et intellectuelle, la maison d’édition ou la librairie indépendante paraissent être des entreprises culturelles particulières. Celles-ci fonctionnent souvent sur la production et la commercialisation de prototypes, chaque ouvrage étant unique. Elles évoluent aussi dans un contexte spécifique, à la fois déterminé par une forte concentration éditoriale et par une politique de l’offre partiellement régulée (prix unique, soutien à la librairie, etc.). Mais aussi, par une concurrence de plus en plus installée des plateformes numériques.

En outre, dans un contexte structurel de lent recul de l’activité de lecture, le marché se réduit d’un côté et se concentre de l’autre. Cette situation s'aggrave actuellement, de façon conjoncturelle, en raison de l’inflation qui touche particulièrement les matières premières (papier notamment) et l’énergie. Elle a pour conséquence « mécanique » une augmentation du prix des livres, donc un affaiblissement de l’acte d’achat.

Inversement, toutefois, on pourrait aussi considérer que la transmission d’une maison d’édition ou d’une librairie relève des même logiques et questionnements que ceux de toute entreprise. Et qu’il n’existe là que des spécificités ponctuelles. C’est sans doute vrai pour certains aspects. Typiquement, la nécessité de documenter précisément la gestion et la comptabilité d’une structure lors de sa cession (analyse du chiffre d’affaires, des amortissements, évaluation du stock, analyse de la zone de chalandise...)

Mais c'est moins le cas pour d’autres. Il s’agit en effet d’entreprises originales dont l’activité est basée sur le prototypage, l’office, la capacité de retours et l’importance des flux de trésorerie, entre autres.

Pratiques de la transmission

D’un continent à l’autre, comme le montre le recueil de textes et d’analyses rassemblés dans le dernier numéro de Bibliodiversité, les pratiques de la transmission se ressemblent étrangement malgré des contextes très différents.

On essaye souvent, tout d’abord, de trouver un successeur ou une repreneuse dans sa propre famille, proche ou éloignée. Il existe d’ailleurs des exemples fameux de dynasties familiales où les générations se succèdent à la tête d’une maison d’édition ou d’une librairie.

Lorsque cette ne fonctionne pas, on cherche à transmettre à un collègue. Ce n’est pas toujours simple, car les employés d’une maison d’édition ou d’une librairie n’ont pas souvent les moyens financiers de reprendre une entreprise, sauf à le faire collectivement.

Alors on va chercher plus loin, dans le cercle des pairs — si la maison était reprise par un éditeur indépendant, ce serait déjà bien – ou même parmi les clients (ce qui arrive parfois en librairie, semble-t-il). In fine, on se résout à la vente au plus offrant et parfois, la mort dans l’âme, à la fermeture pure et simple.

Toutes ces pratiques de transmission sont rarement documentées. Il est pourtant important de le faire, car elles nous renseignent sur le dynamisme du tissu culturel du livre. Bien entendu, cette analyse doit être complétée par une étude des créations. Comme par exemple, grâce aux contributions de Bertrand Legendre dans le volume pour les maisons d’édition. Ou encore, en partie, de David Piovesan, Mathilde Rimaud et Olivier Thuillas pour les librairies.

Renouvellement et gestion de la nouveauté

La transmission pose aussi la question plus large du renouvellement à l’échelle même des entreprises du livre. Il concerne leurs acteurs et actrices, mais aussi les pratiques et les contenus pour les maisons d’édition, le fonds, les présentations et les services (accueil, programmation, etc.) pour les librairies…

Transmettre un savoir, une histoire, un patrimoine, une organisation, un lieu, c’est donner la possibilité à d’autres de renouveler une activité en phase avec le temps présent. Cela peut aussi être l’occasion de renouveler les modes de gouvernance, les pratiques managériales et le format juridique. En passant par exemple, d’une entreprise capitalistique classique à une société coopérative.

Le renouveau, c’est aussi celui qu’imposent les évolutions législatives, sociétales, technologiques… Dans un monde qui change vite, il vient souvent de l’extérieur et n’est pas une option mais une obligation. Entre nécessité de renouvellement et impératif de stabilité, l’entreprise éditoriale et la librairie doivent trouver un équilibre pour se pérenniser.

Crédits photo : Exposition Le Livre à la Renaissance Nancy 2013 - ActuaLitté, CC BY SA 2.0