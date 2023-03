Domenico Starnone, l'insoutenable prix des aveux

Durant trois ans, Pietro subit la cruauté de Teresa et de son intelligence acérée. Il y fait face et la punit, déchaîne sa propre violence. Arrivés à un point de rupture, les amants maudits se confient un secret jusqu’alors inavoué pour sceller un lien voué à subsister. Quelques jours après, ils se séparent avec silence et fracas.

« L’amour, comment dire, on en parle beaucoup, mais je ne crois pas avoir utilisé souvent ce mot, j’ai l’impression, au contraire, de m’en être jamais servi, même si j’ai aimé, bien sûr que j’ai aimé ». Ce sentiment n'est pas nommé mais il est omniprésent et disséqué par l'écriture de Domenico Starnone. Après une rupture qui écharpe son quotidien, Pietro rencontre Nadia avec qui il construit une vie calme, une famille nombreuse et érige une modeste postérité en publiant un livre sur l’enseignement. Mais rien n’est plus fragile que cet équilibre. Teresa peut prendre la parole et tout détruire, par humour ou férocité.

L’histoire est convenue. Elle aborde les rapports amoureux de manière binaire en opposant ceux qui sont furieux et ceux qui tranquillise. Les deux s’affrontent chez un personnage qui déploie un discours kaléidoscopique, entre passé et présent. Le dispositif narratif est intéressant car le point de vue interne alterne entre Pietro, sa fille puis, Teresa. Il questionne la vérité et la manière dont celle-ci se recompose au fil du temps.

Un honnête homme

Pietro est le sujet principal de Nos fautes inavouées. Le monde gravite autour de lui avec une admiration légèrement incompréhensible et parfois, agaçante. Le trentenaire, qui vieillira entouré, est un personnage sans originalité. Transclasse qui se hisse jusqu'à la petite bourgeoisie intellectuelle, il est sans cesse traversé par ses considérations existentielles.

Celles-ci ne génèrent qu'insatisfactions et mensonges lâches. Charmeur issu de la révolution sexuelle post-68, il prône l’amour libre pour s’enfermer ensuite dans un foyer qui l’étouffe. Rien de nouveau sous le soleil. Ici, tout est toujours faux-semblants et rendez-vous manqués. « La personne aimée est une chose. La personne réelle en est une autre : tant que nous l'aimons, nous ne la voyons jamais vraiment. » La réalité n'est jamais à la hauteur de la littérature que l'Italien inculque à ses élèves.

La narration est un flux de pensées et de réminiscences qui dissèque l’entité du couple. Pietro rappelle le Ricardo de Moravia ou pire, l'individu vieillissant d'Un très grand amour (Gallimard, 2010) de Franz-Olivier Giesbert. Comme ce dernier, Domenico Starnone fait du protagoniste un miroir de lui-même. L’auteur a également enseigné près de Rome pour tirer un ouvrage de cette expérience.

Celui qui fut prolétaire, professeur, amant, mari, père et grand-père est un honnête homme qui n’apporte pas grand chose d’autre qu’un point de vue trop souvent rabâché.

“Derrière tout grand homme il y a une femme”

En contrepied de ce portrait, il y a ceux de Teresa et Nadia. Ce sont les deux faces d’une même pièce. Elles procurent différentes émotions à celui qui les épuise. Tilde, qui s’occupe de la promotion du livre de la plume en herbe, est une conjonction des deux. Objet de désir elle vit dans l’espace du fantasme, et s’accouple aux incessantes projections de Pietro.

Ce roman montre avec génie ce que la notoriété coûte à l'entourage qui y contribue. Le personnage de Nadia est le plus complexe et aurait mérité d'être plus creusé. Elle sacrifie sa carrière et son énergie au profit de celle de son mari qui gravit les échelons de la célébrité.

Domenico Starnone dépeint avec une grande clarté la frustration de celles et ceux qui voient leur individualité s’effriter. Et combien celle-ci peut se manifester de manière imprévisible. En creux : une discrète critique du mariage et ses entraves. Qui des trois aura eu la vie la plus heureuse ? La réponse à cette question est une douloureuse vérité.

Malgré des banalités, Nos fautes inavouées dresse le portrait complexe d'une humanité en proie aux désillusions et à l'hypocrisie. Avec un ton parfois grinçant, le roman montre que l'on n'échappe pas à soi-même, à l'inéluctable vieillissement et à l'heure du bilan.