L’Inconnue du portrait et ses secrets

Tout commence dans les rues de Manhattan, à l’heure de la Grande Dépression, avec un certain Isidore. Au pied de la bourse de Wall Street, le jeune homme de 19 ans est un cireur de chaussures qui a trouvé un endroit parfait pour se remplir les poches. « Ce n’était pas le pire des petits boulots, 10 cents pour un cirage en bonne et due forme. La plupart de ses clients étaient généreux, certains lui donnaient même le double, ce qui faisait peut-être de lui l’un des cireurs de chaussures les mieux payés de la ville. » Mais Isidore est aussi malin. Il écoute ce que les boursicoteurs racontent, enregistre ces informations et les garde précieusement : lui aussi spécule. Une occupation qui, il l’espère, saura lui ouvrir la porte à un avenir meilleur et fortuné. Un avenir qui, peut-être, s’écrira avec la charmante Lotte, dont le sourire lui a volé le cœur.

Leobendorf, Autriche, années 1900. Une jeune femme, Martha, se lève à l’aurore pour aller travailler en tant que dégraisseuse dans une usine. Un quotidien éreintant, qui abîme la peau et donne des migraines. Mais pour rien au monde elle ne quittera ce poste ; car pour elle, comme pour tant d’autres jeunes femmes, seule une maison close l’aurait aidé à survivre. « Deux cents couronnes pour une danseuse de l’Opéra, deux couronnes pour une fille des rues mal fardée. » Pour subvenir à ses besoins et à ceux de son petit nouveau-né, elle ne dépense rien, « à part pour la nourriture, le logement et la garde du bébé ».

Dernier arrêt, 80 ans plus tard : un cabinet d’avocat à Houston, au Texas. Michelle, la quarantaine, prostituée de profession, vient demander de l’aide à un homme de loi. Elle est passée près d’un kiosque à journaux et, sur la couverture d’un magazine, elle a vu cet homme. Elle aurait pu le reconnaître entre mille. Celui avec qui elle a eu « un accident de capote qui avait glissé », menant à la naissance de sa fille Pearl. Un test ADN fera-t-il l’affaire pour prouver que ce millionnaire – ou milliardaire ! – est bel et bien le géniteur ? L’objectif : demander au bonhomme de financer les études de Pearl, acceptée à Columbia pour suivre des études de droit.

Prix littéraires : Camille de Peretti

lauréate du Prix des Romancières 2024



Camille de Peretti nous offre ici un fabuleux petit roman. Sur fond d’histoire de l’art, c’est toute une fresque familiale qui se déploie sous nos yeux. Car ici, tout est une question de famille. Au-delà du mystère autour de ce charmant portrait réalisé par Gustav Klimt et les raisons qui pourraient expliquer pourquoi le peintre l’a remanié – si on se laisse entièrement porter par la plume de l’autrice –, c’est avant tout un roman qui nous plonge dans la vie de quelques personnages, au fil des siècles, qui se suivent et s’entremêlent. Si toutes ces intrigues semblent décousues au départ, la narration permet de recoller les morceaux. Page après page, on découvre la vie menée par le jeune Isidore avant son arrivée aux États-Unis ; la reconnaissance d’un père jusqu’ici inexistant pour Pearl, alors qu’elle est déjà adulte et a su se construire sans lui ; et surtout, l’intrigue derrière ce fameux portrait, la femme qu’il représente, les raisons derrière ce remaniement et son vol...

L’Inconnue du portrait est un roman tout à fait délicieux, bien ficelé et agréable à la lecture. Une histoire parfaite si l’on souhaite passer une journée ou deux à lire avec la certitude de passer un très bon moment.