Par-delà la neige et le froid...

Un homme, Zachary, seul avec son cheval, s’enfonce sans un regard en arrière (sauf pour vérifier qu’il n’est pas suivi) dans ce désert blanc, dans ce pays sauvage rempli de montagnes, de forêts et de neige où il vaut mieux être prudent quand on rencontre âme qui vive. Et avoir un fusil chargé à ses côtés.

L’homme n’est pas si seul qu’on pourrait le croire : avec lui progressent péniblement, dans cet enfer blanc et froid, tous les démons qu’il tente de fuir et qui s’accrochent à ses fontes sans lui laisser le loisir de les voir l’abandonner.

Les deux derniers hommes qu’il a croisés l’ont assuré qu’il devrait arriver dans deux ou trois jours à Promesa, un village abandonné par ses habitants quand il a été définitivement acquis que rien ne sortirait de la mine où ils avaient fini par cesser de creuser ! Quatre jours maximum ! Ou cinq. S’il ne mourait pas avant de froid, de faim ou sous la dent d’un cougar !

Mais non, ce n’est pas encore son heure, quoi qu’aient pu imaginer ces deux types patibulaires ! « Après la passe […], au fond de la cuvette » apparaissent soudain les silhouettes, les vestiges de Promesa, son église et ses ruines.

Mais contrairement à ce qu’il espérait, le village n’est pas désert et la femme avec une étoile accrochée à sa poitrine n’est ni particulièrement ravie de le voir arriver ni encline à l’accepter comme voisin : après lui avoir subtilisé ses armes, elle fait tout son possible pour le pousser au départ.

Mais Zachary ne veut pas rebrousser chemin et retourner vers tout ce qu’il a fui. Faisant fi du revolver pointé dans son dos, il s’installe dans une construction délabrée et commence à la retaper.

L’irruption, dans le village, d’un Marshall aux yeux fous, finalement mis en fuite par la femme à l’étoile aidée de Zachary, va, par les blessures qu’ils devront mutuellement panser, créer des relations nouvelles entre ces deux êtres qui ne souhaitent rien tant que disparaître de la mémoire de leurs contemporains. Illusion ! Rêve !

Entrer dans cette histoire, c’est ne plus en sortir.

Les dessins d’Anthony Pastor sont d’un réalisme troublant et sa « peinture » de la neige donne froid dans le dos. Le choix d’illustrations monochromes dans une gamme de gris-bleus plus ou moins foncés y contribue largement en uniformisant toute chose.

À l’exception des cauchemars de Zachary où dominent les tons de rouge.

Les vues sont larges ou rapprochées, se focalisant sur des détails particuliers qui jouent un rôle essentiel dans la narration, appuyant sur des premiers plans au milieu de fonds de décor plus larges. Les intérieurs sont fouillés comme si le lecteur suivait une caméra qui accompagnerait un personnage pénétrant dans une pièce et y découvrant toutes les traces d’une vie fruste et solitaire. Les images des extérieurs sont souvent immenses (il y a quelques pleines pages magnifiques) tout à fait à la dimension de ces paysages démesurés au milieu desquels se déroule l’histoire et de cette lutte acharnée des hommes contre les éléments et entre eux.

Les traits sont épais, sauf quand ils tracent l’évanescence des bancs de brume qui enveloppent tout. Ils rendent l’ambiance lourde de la dureté des conditions de vie, de la prégnance du climat qui met à mal la résistance des hommes et des chevaux. Seul le couguar, qui se fond dans le décor, semble adapté à ce milieu où la neige rend encore plus inaudibles et mystérieux ses déplacements : son apparition soudaine n’étonne pas, mais surprend et effraie toujours.

Anthony Pastor a réussi le tour de force de donner au lecteur le sentiment que le froid l’entoure sans possibilité, pour lui aussi, d’y échapper, de s’y soustraire.

Nombreuses sont les cases où le texte est, sinon absent, toujours à l’économie.

L’histoire ne se raconte pas autant qu’elle ne se vit et se devine au fur et à mesure des quelques mots échangés, des quelques « flashes-back » qui viennent illustrer ce que le texte ne dit pas.

Et, au milieu de tout cela, se met en place une chasse à l’homme qu’enflamme un cerveau en pleine folie mystique, en plein délire où la foi meurtrière n’a plus rien à voir avec la justice qu’elle prétend appliquer.

Je suis rentré dans ce livre par le hasard d’un cadeau et je ne l’ai plus lâché jusqu’à ce que le printemps du Montana prenne enfin la place de l’hiver intraitable.

J’avoue avoir tourné la dernière page avec le regret de celui qui se rend compte qu’il vient d’assister à quelque chose de grand, à une histoire extraordinaire qui lui a été transmise par un conteur extraordinaire capable de marier texte, couleur et image avec une efficacité magique.

Et je l’ai déjà relu deux fois.