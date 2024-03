Dans l'Aveyron rural, une inquiétante disparition

Jessica Borie, 25 ans, une jeune femme freegan et militante écologiste, n'a plus donné signe de vie depuis des semaines alors qu'elle résidait dans une communauté perchée sur les hauteurs. Ses parents avaient l'habitude de recevoir de ses nouvelles de manière irrégulière, mais depuis plusieurs semaines, plus aucun signe – et ils ont fini par alerter la gendarmerie. L'adjudante Cauchy est chargée de mener l'enquête. Récemment mutée dans cette brigade de l'Aveyron après un passé trouble, elle s'empare du dossier avec fébrilité.

Sa rencontre avec le couple Borie révèle les premiers mystères : des messages énigmatiques, des raisons cachées à leur inquiétude. Le scénario d'une disparition volontaire semble peu crédible. Aidée du major Lieutey et de l'inexpérimenté gendarme Petitguillaume, Cauchy plonge dans les méandres de cette affaire. Sur le terrain, les interrogatoires se révèlent décevants.

Au collège de Millau, l'adjudante est alertée qu'une adolescente du nom de Cassandra a retrouvé un téléphone portable brisé à proximité du lieu où Jessica aurait selon elle été renversée par une voiture, celle d'un certain Patrice Girard, gérant d'une station-service de Rivière-sur-Tarn.

La communauté écologiste où vivait Jessica, dirigée d'une main de fer par Étienne Perrault, cache bien des secrets. Et que faire de Maud, la sauvageonne et de ses allusions opaques ? Pendant ce temps, deux adolescents de la communauté semblent cacher leur part de vérité. Entre Cassandra et Estéban se noue une relation énigmatique, ponctuée de confidences glaçantes. Leur lien avec la disparue se précise peu à peu.

L'affaire révèle les failles d'une société rurale en déclin, où les villages vivent en vase clos et les secrets ne demandent qu'à éclater. Cauchy va devoir faire preuve d'habileté et de détermination pour démêler le vrai du faux et percer les mystères de cette énigmatique disparition.

Le texte d’Anne Percin glisse au fil des pages avec une prose fluide : son écriture descriptive porte une attention évidente au choix des détails exposés, aux émotions rapportées : ici, le non-dit importe tout autant que ce qui est visiblement exposé. Alternant le rythme entre phrases concises et plus longs développements, elle demeure ancrée dans le réel.

Et plus encore, à la psychologie de ses protagonistes : nuancés, loin de stéréotypes prévisibles, ils vivent véritablement en ces lieux et les animent — pour le pire et le meilleur. En résulte une atmosphère, profondément humaine, où la douleur et la violence servent de moteur. Mais pour mieux laisser place à une force de volonté qui pousse Sophie Cauchy à agir.

Mystères et secrets se mêlent subtilement, et tout au long de l’histoire, Les Loups de Babylone capte l’attention, sans que l’on ne s’en aperçoive…