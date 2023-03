TF1 fait revivre les mangas Cat’s Eyes avec une adaptation en série

Selon les informations du Parisien, c’est le réalisateur Philippe Lacheau qui se chargera de transposer les mangas sur petit écran. Ce dernier s’est déjà fait remarquer pour le film Nicky Larson et le Parfum de Cupidon sorti en 2019 basé sur le manga shōnen City Hunter du même Tsukasa Hōjō.

Ce projet encore confidentiel est supervisé par le réalisateur Alexandre Laurent et la société de production Big Band Story. Au Parisien d’affirmer : le casting et le tournage n’ayant pas encore débuté, la sortie est prévue pour automne 2024, au plus tôt. Celle-ci se fera en grandes pompes avec plusieurs diffusions en prime time. Toutefois, la direction de TF1 n’a pas confirmé ces informations.

Le manga Cat's Eye a été prépublié dans le magazine Weekly Shōnen Jump entre 1981 et 1985 pour être ensuite compilé en un total de 18 volumes. Publié en français aux éditions Tonkam, dans une édition de 10 volumes, Panini Comics a proposé en 2008, une édition de luxe en 15 volumes.

Il narre l’histoire de trois soeurs serveuses dans un café : Tam, Alexia et Sylia. Dans le plus grand secret de la nuit, elles se transforment en voleuses d’œuvres d’art. Celles-ci ont appartenu à leur père et artiste allemand, Michael Heintz. Ce dernier a disparu pendant la Seconde Guerre Mondiale. Le trio tente de retrouver sa trace grâce à leurs larcins et d’échapper à l’inspecteur Quentin Chapuis. Mais l'enquêteur ne se doute pas que celle qu'il recherche partage son lit conjugal : Tam est sa fiancée.

L’adaptation en série télévisée d’animation a été produite par Tokyo Movie Shinsha et diffusée entre 1883 et 1895 sur deux saisons de 36 et 37 épisodes. Elle est arrivée à partir de 1986 en France sur la chaîne française FR3 (devenue France 3) sous le titre de Signé Cat’s Eyes.

Phénomène des années 80, le trio ravivera les souvenirs des plus nostalgiques.

Crédits photo : Youtube - générique français de Signé Cat’s Eyes