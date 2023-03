La série Batman : Caped Crusader de retour chez Amazon

Une adaptation cinématographique du roman de Percival Everett, Effacement (trad. Anne-Laure Tissut), édité en France chez Actes Sud, est en préparation. Porté par la MGM et Orion Pictures, le projet verra Cord Jefferson, scénariste de séries comme Watchmen et Master of None, débuter en tant que réalisateur. Il mettra en vedette l'acteur Jeffrey Wright, qui a joué dans la série Westworld, et pour laquelle il a reçu un Emmy Award ; ou plus récemment dans le dernier Batman de Matt Reeves.