Une confession, un couple au bord du précipice sur France 2

Le corps de Maud Duberry gît au pied d’un pic rocheux de la montagne Sainte-Victoire. Jean, son mari, l’observe en contrebas. Interrogé par la police, il explique qu’il n’a rien pu faire : ils se promenaient tous les deux sur le chemin escarpé, elle a chuté.

L’affaire est rapidement classée. Une semaine plus tard, un mystérieux témoin vient semer le doute sur la véritable nature de l’accident. Que s’est-il passé exactement ?

Laurent Gerra et Catherine Frot en vedettes

Une confession a été publié en 1984 et traduit en français en 2019 par Laurence Romance aux éditions Sonatine. John Wainwright, auteur des Aveux (traduit par Laurence Romance, Sonatine, 2020) et Les trois meurtres de William Drever (traduit par Clément Baude, Sonatine, 2022) est un habitué du genre policier.

Certains de ses ouvrages ont déjà été transposés sur écran : Garde à vue (1981) et Suspicion (2000), tirés du roman, Brainwash (À table !) (1979).

C'est Claude Scasso (adaptation, scénario et dialogues), Hélène Fillières (réalisation, scénario et dialogues), Matthieu Tarot (producteur), Arnaud Jalbert (producteur associé) qui se chargent de l'adaptation télévisée du polar. Le couple est incarné par Laurent Gerra et Catherine Frot.

Dans sa note d'intention, Hélène Fillières affirme : « Un fait divers avec pour toile de fond l’autopsie d’un couple, un face-à-face structuré par une enquête psychologique, tous les ingrédients étaient là pour me faire vibrer. Les faits divers me passionnent, ils sont le reflet de nos pulsions secrètes, et quand ils surgissent au sein du couple, j’éprouve une empathie immédiate. »

