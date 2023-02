Une librairie s'ouvre à Paris, devenant le millième commerce de proximité  

1000 ? Si peu ? En réalité, ce 1000e établissement à ouvrir ses portes s’inscrit dans le programme que le GIE Paris Commerces a mis en œuvre depuis 2017. En partenariat avec trois bailleurs sociaux (Paris Habitat, RIVP et Elogie-SIEMP), la structure facilite l’accès aux baux commerciaux dans les rez-de-chaussée d’immeubles parisiens. Les trois opérateurs disposent d’un parc de quelque 7300 locaux, représentant 12 % des commerces ainsi déployés.

En 2022, le GIE aura effectué « 171 relocations, dont 103 en faveur d’une activité commerciale ou artisanale (60 %) ; les locaux restants sont dédiés pour 20 % d’entre eux à des associations, 12 % à des bureaux et 6 % à des activités médicales ». En outre, 47 d’entre eux accueillent des activités à caractère responsable. Le 1000e de cet ensemble est, lui, « essentiel », puisque la librairie À l’Ouest a tout juste signé son bail.

Ancien professeur de français dans un lycée professionnel, Matthieu Hippeau, termine sa reconversion et sa formation à l’INFL (école de la librairie) en décembre 2022. Cette année, il ouvre « À l’Ouest », en référence au lieu d’implantation, une librairie généraliste et indépendante de quartier où la clientèle locale y retrouvera des livres jeunesse, d’arts graphiques, de sciences humaines, romans, etc.

Un large choix qui appelle à l’évasion chez ses futurs lecteurs. Située proche du métro Gaité et de la gare Montparnasse, le fondateur souhaite créer dans cette librairie, un lieu convivial et chaleureux afin de favoriser les rencontres et la mixité sociale.

– GIE Paris Commerces