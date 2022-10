Nicolas Vanier adapte C'est le monde à l'envers, avec Michaël Youn

Stanislas est un trader parisien implacable ; Dédé, un SDF un brin poète qui vit en bas de chez l’homme d’affaires. L’« ordre » semble figé à jamais. Et puis, soudain, cette canicule record qui s’abat sur le pays et met le monde à l’envers ! Entre panique sur les marchés financiers, coupure géante d’électricité, pénurie de carburant, le chaos s’installe et jette les familles sur les routes.

Poussés eux aussi dans cet exode climatique inédit, Stanilas et sa femme demandent à Dédé de leur bricoler des vélos. Objectif : atteindre l’exploitation agricole qu’ils avaient achetée, en investisseurs branchés, dans le Morvan.

Le voyage est infernal ; l’accueil de Patrick, l’agriculteur qui occupe la ferme, glacial. Entre Stanislas, Sophie, Dédé et Patrick, la cohabitation s’annonce musclée. Mais dans ce monde à l’envers, les certitudes les plus tenaces vont vaciller. Et des amitiés, hier improbables, se nouer pour affronter un cataclysme que tous pensaient impossible.

Au moment de la promotion de l’ouvrage, l’auteur avait revendiqué « l’urgence d’une écologie heureuse » face à l’inquiétude qui le traverse sur la destruction de la nature qu’il a observée toute sa vie. Justement, la société Secoya, spécialisée dans les écotournages, soutient le projet.

Il ne s’agit pas de la première expérience de long-métrage pour Nicolas Vanier, il a notamment réalisé les films Belle et Sébastien, Poly ou encore L’école Buissonnière.

Crédits photo : Georges Biard (CC BY 2.0)