Pierre Coursières : 20 années de Furet, “une sacrée aventure

La librairie Furet du Nord de Lille, située sur la place de Gaulle, accueillait une partie des équipes des deux enseignes, qui depuis 2019 étaient regroupées sous la même bannière. Depuis 2003 qu’il officiait au titre de PDG, Pierre Coursières aura amplement déployé le périmètre de Furet du Nord — qui était devenu en 2001 propriété de Lagardère Service, suite au rachat des magasins Virgin.

Bientôt centenaire, l’enseigne lilloise a définitivement pris son indépendance en 2008 : le fonds Butler Capital rachetait alors Virgin Megastore et le Furet allait gambader par lui-même. « Au début avec Virgin, nous avions l’autonomie, mais pas vraiment les moyens du développement dont je rêvais. Et puis, en 2008, nous avons pris en main notre destinée avec l’arrivée de nouveaux actionnaires régionaux, et adossés au Crédit Agricole, banque régionale d’une fidélité sans faille », explique-t-il.

Une fois acquise cette liberté d’entreprendre, si précieuse à ses yeux, les projets n’ont pas manqué.

Après 19 années à « gérer, développer, animer, se tromper, douter, recommencer et réussir, et ce avec des équipes qui m’ont toujours suivi, accompagné, poussé, devancé parfois », il cède donc les rênes à Cyril Olivier. Celui qui avait lancé la Fnac en Italie laisse désormais un groupe fort de 31 librairies, qui revendique toujours plus de 50 % de son chiffre d’affaires réalisé avec des livres.

Les déclinaisons sont nombreuses : une activité de base de données, avec ORB, des services de vente aux professionnels, deux sites marchands et quelque 750 collaborateurs. Le tout pour un chiffre d’affaires groupe de 160 millions € en 2021.

« Depuis cette première réunion dans un restaurant lillois en 2003 où Thierry Tallet, mon prédécesseur, me présentait les directeurs de magasins, jusqu’à notre première rencontre à Lyon en janvier 2019 avec les équipes de Decitre : tout n’a été que projets, rencontres, ouvertures de magasins, nouveaux produits et développement », reprend-il.

Le tableau s’accompagne, comme il se doit, de quelques nuages — des fermetures de librairies, celles reprises en Belgique, par exemple. Ou encore l’épisode Sauramps et le rachat manqué des librairies montpelliéraines.

Une page se tourne, même s’il conserve un poste de président du comité de surveillance — et la promesse de continuer à challenger les équipes. Ce 4 octobre, à Lille, les professionnels, confrères et syndicats étaient présents, pour acter ce départ. « Acter et célébrer avec le sentiment non pas du devoir accompli, mais d’avoir vécu avec toutes et tous une sacrée aventure », conclut-il.

Crédits photo : ActuaLitté , CC BY SA 2.0 - de gauche à droite Laure Tiberghien la contrôleuse de gestion du groupe, Pierre Coursières, Christophe Desbonnet, directeur général adjoint