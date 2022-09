Inflation et bibliothèques : les établissements britanniques s'engagent

Une enquête de l’organisation caritative Libraries Connected, qui représente les bibliothèques publiques, a révélé que près de 60 % d’entre elles envisagent activement de participer à un programme intitulé « warm bank ». Ce dernier permettra d’offrir chauffage et abri aux personnes les plus vulnérables, comme nouveau moyen de venir en aide aux habitants pendant la crise du coût de la vie.

Publiée le 16 septembre, l’enquête a été menée auprès de plus de 50 responsables de bibliothèques. Plus qu’un simple refuge, la plupart des structures souhaitent aller plus loin et proposer d’autres services comme des boissons chaudes et des conseils sur la gestion des factures, de l'endettement ou encore les économies d’énergie.

Près de la moitié d’entre elles, soit 47 %, prévoient de travailler avec des partenaires locaux tels que des églises, des organisations caritatives et des groupes communautaires de soutien aux personnes vulnérables. Cependant, seuls 4 % des responsables des établissements s’attendent à recevoir un financement supplémentaire pour soutenir ce projet. Et sans soutien, ils pourraient être nombreux à ne pas être en mesure de faire face à la demande.

Isobel Hunter, directrice générale de Libraries Connected, a déclaré : « Nous savons que les bibliothèques sont déterminées à aider les gens à traverser les mois difficiles à venir, mais sans ressources supplémentaires, le nombre qu'elles peuvent aider sera sévèrement limité. Et il leur sera difficile, voire impossible, de prévoir un programme de soutien pour tout l'hiver. »

Et de poursuivre : « Ce sont des espaces chaleureux, gratuits et accessibles, situés dans nos centres-villes, nos rues commerçantes et nos villages. En tant que tels, ils sont idéalement placés pour aider les personnes les plus touchées par la crise du coût de la vie cet hiver, que ce soit avec une tasse de thé, un bon livre et une chaise confortable ou des conseils spécialisés en matière d'endettement. »

Suppression des amendes

À la suite de cette enquête, le Guardian a contacté 148 bibliothèques en Angleterre et au Pays de Galles au sujet des amendes sur les retards de retour. Sur les 79 établissements de prêt qui ont répondu, la moitié n’imposent plus de frais aux adultes, dans le but d’encourager les gens à utiliser davantage leurs services, mais aussi d’atténuer les pressions financières. La majorité des structures en Angleterre et au Pays de Galles ne facture pas de frais de retard aux enfants.

Parmi les établissements qui ont récemment cessé de faire payer des amendes de retard de retour aux adultes figurent celles gérées par le conseil de Bradford. Membre exécutif de cette dernière Sarah Ferriby explique : « Nous savons que nos résidents sont confrontés à de nombreuses pressions financières et c’est une chose que nous pouvons faire pour aider nos communautés et ainsi supprimer tous les obstacles à l’utilisation de nos bibliothèques. »

Isobel Hunter a déclaré que les services de bibliothèques qui avaient supprimé les amendes de retour tardif « l’ont fait parce qu'ils estiment que cela peut rendre leur établissement plus accessible, en particulier aux personnes vulnérables et aux personnes à faible revenu, et dans certains cas réduire les frais administratifs ».

Et de conclure « certaines structures ont hésité à abolir les amendes de peur que les utilisateurs s’accrochent aux livres, ce qui causerait des problèmes de circulation des stocks, mais il y a des preuves qui suggèrent jusqu’à présent que cela n’a pas été le cas ».

Crédits photo : Illustration - reynoldslibraries (CC BY 2.0)