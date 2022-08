Les nouvelles aventures de Gulliver, par Zelensky

Le film d’animation, désormais disponible dans 70 pays, n’en reste pas moins très représentatif de la situation ukrainienne actuelle. Il s’inscrit comme un véritable outil politique. Accessible en VOD depuis le 30 août et diffusé sur Gulli à 21h05 ce soir, il est attendu en DVD courant du mois de septembre.

Les équipes ont choisi un des épisodes les plus connus des aventures de Gulliver puisqu’il s’agit de sa visite aux lilliputiens. Ces derniers, malgré leurs petites tailles, auront raison des envahisseurs. De quoi réaffirmer que même en étant de taille réduite, on peut accomplir de grandes choses.

Venant du studio d’animation 95, Maxim Bohoslov voit dans la création du film d’animation une sorte de prémonition : « C’est la même chose que ce que l’on voit dans notre vie, mais à l’origine bien sûr, lorsque nous l’avons créé, personne ne pensait à une possible guerre entre la Russie et l’Ukraine », rapporte Europe 1.

Oleg Khodachuk, le producteur général du film ajoute pour le Journal du Dimanche : « Contrairement au conte de Jonathan Swift, Gulliver, cette fois, n’est pas un géant par sa taille, mais par son cœur et son courage. Le thème des Nouvelles Aventures de Gulliver résonne complètement avec la situation actuelle, la grande machine militaire de l’armée de Blefuscu n’a pas tenu compte du courage et de l’unité de Lilliput et a été vaincue. »​

Shout! Factory fera don d'une partie des revenus nets de la distribution du film lors de sa première année à World Central Kitchen, une organisation à but non lucratif qui fournit des repas frais en temps de crises. L'organisation est actuellement active en Ukraine et dans les pays voisins, fournissant des repas pour autant de personnes que possible.

Gallagher Fenwick, biographe de Volodymyr Zelensky, ajoute : « L’équipe communique beaucoup sur la présence de Zelensky au sein du projet. Le faire sortir à l’international et reverser les recettes à des œuvres caritatives va forcément être un coup de pub qui va vraisemblablement marcher. »