Project G : Goldorak reprend du service

Nagai supervisera Project G, déjà en cours de développement, autour de Goldorak, apprend-on dans une vidéo où Go Nagai en personne le dévoile. Depuis les premiers pas du manga, devenu un anime de 74 épisodes à partir de 1975 avec Toei Animation, Goldorak fait figure d’icône de la pop culture. La bande dessinée sortie chez Kana, et son immense succès en France (plus de 228.700 exemplaires, données : Edistat) démontre bien l’ampleur d’un phénomène qui ne prend pas une ride.

Si d’autres œuvres — Mazinger Z et Great Mazinger Z — ont depuis suivi, au sein du même univers, Go Nagai n’avait alors pas fait état d’une suite. Mieux : il avait autorisé les auteurs français à redonner vie au couple Actarus/Goldrak, pour un one-shot se déroulant des années après le dernier épisode de l’anime.

À LIRE: “Goldorak, c’est l’humain qui donne vie et âme à la machine”

Prévu pour 2023, ce grand retour se fera en anime, Nagai assurant qu’il a réuni « les meilleurs créateurs du Japon » et invitant le public « à patienter ».

Plus intrigant, un concours mondial incite les dessinatrices et dessinateurs à s’investir : un prix de 15.000 $ consacrera le lauréat. Objectif : concevoir un ennemi à Goldorak qui soit dans la lignée des précédentes créatures auxquelles il s’est confronté. Et bien entendu, la bestiole prendra place au sein de Projet G.

Cette initiative a été dévoilée la semaine passée à Riyadh Boulevard City : Manga Productions, filiale de la fondation MISK d’Arabie saoudite qui s’associe en effet avec les producteurs japonais pour ce concours.

Les conditions de participations se sont détaillées ici. La bestiole sera à remettre avant le 16 octobre et les gagnants (deux autres prix sont prévus) seront connus le 17 novembre.