Lauriane Renaud, dit Irulaane, décédée après des mois de combat

Autrice, metteuse en scène, ancienne professeure de lettres, comédienne en Touraine, et même ancienne Témoin de Jéhovah, Lauriane Renaud « a rejoint les étoiles hier. Ses douleurs ont cessé. » C’est ce qu’on peut lire dans un post partagé sur ses différents réseaux sociaux :

Sa maladie, sans tabou

L’auteure d’Il était (au moins) une fois (de trop), édité chez BMR, filiale du groupe Hachette, a décidé de raconter, au quotidien, la vie d’une cancéreuse en phase terminale. Elle est diagnostiquée en novembre 2021 d’un cancer du pancréas, rapporte le Figaro.

Elle le révèle alors avec ces mots : « À l’annonce du diagnostic, j’ai d’abord été relativement calme, comme si j’étais soulagée, au fond, de savoir enfin. Et puis… J’ai été prise de violentes nausées tout l’après-midi avant de tomber dans un profond sommeil. J’ai passé deux jours à dormir. Et, chose surprenante, à rêver. Des rêves fous et lumineux. Des rêves de danse, de courses sur la plage, de fêtes dans des prairies, de promenades en bateaux, de pistes enneigées à dévaler. »

La suite se déplie en récit au quotidien de l’évolution de la maladie, entrecoupée de réflexions sur la littérature ou des conseils de lecture. Le 22 juillet, elle ne pèse plus que 38 kilos.

Le 8 août, elle raconte, dans une vidéo intitulée « ne pas être QUE malade » que « la maladie a pris tant de place dans ma vie ces derniers mois (enfin… cette dernière année) qu’elle a tendance à occulter ce que je suis réellement : une faiseuse de mots, une amoureuse des livres, une directrice de comédiens. »

Passent également sa relation avec sa fille de 13 ans, son amoureux, sa réconciliation avec sa mère, ses projets futurs, et les moments les plus difficiles, comme la découverte des soins palliatifs. Les dernières images révèlent une femme une grande souffrance, fortement amaigrie. Le 12 août, elle répète les paroles de son médecin : Il faut « pensez à rajouter de la qualité au temps qui reste plutôt, que de penser vouloir rajouter du temps ».

Le 17 août, elle confie : « Hier soir pour la 1ere fois, je crois, depuis un an j’ai craqué, complètement. Parce que thromboses des veines iliaques et cave, parce que décision de l’arrêt des traitements que mon corps ne supporte définitivement plus, parce que l’espoir disparaît ». Sentant la mort qui « enlève tout à coup les barrières, les craintes, les retenues », arriver, elle remercie notamment ceux qui l’ont lu et l’ont accompagné durant ces mois d’épreuves.

Lauriane Renaud, dit Irulaane, « fauchée par un p***** de cancer », laisse deux tomes d’Il était (au moins) une fois (de trop).

