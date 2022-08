Un rôle qui me convient, de Richard Russo, adapté en série

La chaine AMC prolonge sa collaboration avec l'acteur Bob Odenkirk, déjà au cœur de deux franchises à succès, Breaking Bad puis Better Call Saul. Il sera à la tête de la distribution de Straight Man, tiré du roman homonyme de Richard Russo, publié en France par Quai Voltaire, puis au format poche par 10/18.

Le résumé de l'éditeur pour Un rôle qui me convient :

Auteur d'un roman à succès, William Devereaux Jr. enseigne la littérature dans une médiocre université de Pennsylvanie. Le sort s'acharne sur lui : sa femme le trompe, sa fille veut divorcer et sa secrétaire publie un livre chez son propre éditeur. Sans oublier ses douleurs de prostate. Armé d'une repartie inégalée, William oppose à la crise de la cinquantaine sa seule réponse : l'ironie.

La première saison, en huit épisodes, est signée par Aaron Zelman (Damages) et Paul Lieberstein (The Office).

« J'ai adoré le mélange entre comédie et drame dans Better Call Saul », a commenté Oldenkirk, « et voici une autre histoire animée par une dynamique unique, avec un personnage finement décrit et observé, comme AMC est connue pour les traiter avec respect. Cela sera drôle à jouer et à regarder », assure-t-il.

À l'écran, Oldenkirk sera accompagné par Mireille Enos (The Killing), annonce Deadline. D'abord annoncé pour 2022 sur AMC+, Straight Man n'a pas de date de diffusion précise à ce jour.

Photographie : Bob Odenkirk en 2018 (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)