Lancement de La Nouve, revue dédiée à la nouvelle

L’association La Piterne existe depuis 1998. Son nom, celui d’un animal légendaire, montre que son centre d’intérêt était le patrimoine oral de Normandie. Mais les récentes collaborations avec des auteurs régionaux ont conduit l’équipe à s’intéresser aux nouvelles, à son format court comme les légendes, et fréquentes dans les journaux du XIXe siècle sous la plume des écrivains normands.

Après bien des cogitations post-crise sanitaire, l'association a abouti au projet La Nouve, une revue numérique et trimestrielle qui donne « des nouvelles de la nouvelle » avec : un concours pour fédérer les créateurs autour d’un thème, une biographie d’auteur de nouvelles et l’annonce des initiatives (publications de recueils, sites, concours, rencontres, animations, etc.)

Sur le site de la Nouve, vous pourrez retrouver le numéro 0 déjà installé.

La Piterne, fière de leur nouveau bébé, invite leurs lecteurs à commenter sur le rendu final de la revue : sur ce qui plaît, ce qui manque, les rubriques, etc. L'association cherche à insérer leur projet dans une démarche participative dès le départ, afin d'enrichir l’offre liée aux récits concis et qu'à terme celle-ci plaise au plus grand nombre.

L'objectif de l'organisme avec ce projet n'est pas d’ajouter un site à ceux qui existent déjà et qui se démènent à la promotion de la nouvelle, mais de créer une sorte de chambre d’écho et montrer que le format court comporte des paysages multiples, des thèmes variés (fantastique, littéraire, militant, poétique, policier, romantique...) et des acteurs imaginatifs.

N'hésitez pas à participer au premier concours au sujet volontairement ouvert : « Dans le noir » et à télécharger le numéro 1 en janvier prochain gratuit et disponible en trois versions.