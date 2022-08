Netflix donne le feu vert à une série inspirée du Décaméron

Particulièrement avide d'adaptations, Netflix jette son dévolu sur un ouvrage plutôt inattendu, remontant au XIVe siècle : le Décaméron réunit 100 nouvelles, et autant d'histoires, ou presque, racontées par un groupe de jeunes gens pendant la grande épidémie de peste noire qui frappa l'Europe.

Les différents récits dans le récit aborde différentes thématiques, notamment l'amour, la fortune, la vengeance, le mensonge... Ils fonctionnent comme autant de petites fables morales, avec des conclusions à tirer sur la nature humaine et les émotions qui agitent les êtres humains.

La série, qui devrait conserver le titre de l'ouvrage, reprendra aussi son modèle narratif et son cadre : le tournage sera entièrement effectué en Italie. The Decameron confinera ensemble une poignée de nobles et leurs serviteurs, dans une villa, à l'abri de la contamination.

Le classisme, les luttes de pouvoir ou encore les enjeux sociétaux d'une épidémie seront au centre de l'adaptation : bien entendu, tout parallèle avec l'époque contemporaine sera vivement encouragé...

Jenji Kohan, créateur de la série Orange is the New Black, produira la série, et promet que « Giovanni Boccaccio aurait été... intrigué ? »

Pour l'instant, aucune information n'a été donnée concernant la distribution ou la date de diffusion, d'après Deadline.

Le Décaméron a notamment inspiré un film homonyme à Pier Paolo Pasolini, sorti en 1971.

Photographie : Antonio Simonazzi, I novellieri del Decamerone, 1863, Museo Civico di Modena (Pugnaghi/Museo Civico di Modena, CC BY SA 3.0)