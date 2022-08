Les Tortues Ninja de retour au cinéma en août 2023

Mi-tortues, mi-ninja, Leonardo, Donatello, Michelangelo et Raphaël combattent toutes sortes de créatures, dont le maléfique Shredder, et déjouent quantité de plans diaboliques, entre deux parts de pizzas... Sans oublier leur mentor, Splinter, un rat mutant, comme les Tortues Ninja.

La première bande dessinée les mettant en scène, autoéditée en 1984, avait un ton très sombre et violent, mais, les différentes adaptations aidant, les Tortues Ninja deviendront de plus en plus sympathiques. Au-delà des comics, ce sont bien les dessins animés, et en particulier celui de la fin des années 1980 et du début des années 1990, qui feront beaucoup pour leur popularité. Plusieurs films en prise de vues réelles seront aussi produits dans les années 1990.

La licence renouera avec l'animation, une nouvelle fois, mais au cinéma, avec Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, dont la sortie est désormais confirmée le 2 août 2023 en France.

Coréalisé par Jeff Rowe et Kyler Spears, le film d'animation est produit par Seth Rogen, Evan Goldberg et James Weaver. En France, le film sera plus simplement titré Ninja Turtles: Teenage Years.

D'après les dires du producteur Seth Rogen, le long-métrage sera particulièrement orienté vers la notion d'« adolescence » au sein de la dénomination anglaise Teenage Mutant Ninja Turtles, littéralement les Tortues Ninja Mutantes Adolescentes...

crédits photo : Rubenstein, CC BY 2.0