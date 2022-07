L'Unesco et l'IFLA signent un nouveau manifeste pour les bibliothèques

Adopté à Paris en 1994, le document portant sur les bibliothèques publiques insistait quant au rôle crucial des établissements au sein des sociétés : « La bibliothèque publique, clé du savoir à l’échelon local, est un instrument essentiel de l’éducation permanente, d’une prise de décisions indépendante et du développement culturel de l’individu et des groupes sociaux », proclamait-il. La gratuité des services y figure également.

De même, le manifeste soulignait plusieurs caractéristiques jugées nécessaires, comme l'accès aux services à tous les usagers, « sans distinction d’âge, de race, de sexe, de religion, de nationalité, de langue ou de condition sociale ». Même approche concernant les équipements spéciaux et adaptations pour « ceux qui ne peuvent, pour une raison ou un autre, utiliser les services et le matériel normalement fournis ».

Près de trois décennies après sa rédaction, toutefois, le texte comportait des lacunes, des formulations un peu dépassées, ou omettait certaines missions des établissements. Ces derniers ont en effet vu leurs moyens et équipements évoluer, tout comme les centres d'intérêt des publics.

Une nouvelle version, signée par l'IFLA et l'Unesco à date du 18 juillet 2022, apporte en conséquence des modifications au texte original, ainsi que plusieurs ajouts.

Par exemple, et assez logiquement au vu de leur implication en faveur des Objectifs de Développement Durable de l'ONU, les missions des établissements s'étoffent d'une dimension d'éducation et d'information des publics, pour la construction « de sociétés plus équitables, humaines et durables ».

Parmi les autres modifications, notons les éléments relatifs à la numérisation des savoirs et aux nouvelles technologies, qui sont rendues accessibles à tous au sein des établissements, au même titre que d'autres supports ou équipements.

Des missions plus « traditionnelles » des bibliothèques se trouvent aussi confortées au sein du manifeste, comme « le développement des compétences de lecture et d'écriture », cité en parallèle de l'acquisition d'une littéracie numérique, mais aussi médiatique. Conséquence, sans doute, de la pandémie, le manifeste évoque aussi, désormais, l'accès à « la recherche et aux informations sur la santé »...

Le manifeste 2022 complet est disponible ci-dessous.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0