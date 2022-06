Lynn Ramsay adaptera Matelas de pierre de Margaret Atwood au cinéma 

On retrouve parmi les producteurs John Lesher, que l’on a pu voir dans Birdman, ainsi que la candidate aux Oscars JoAnne Sellar. Le script sera quant à lui signé par Ramsay et Tom Townend. Dylan Weathered et Daniel Lupi se chargeront de la production exécutive.

Les actrices Julianne Moore et Sandra Oh seront les stars de ce thriller de vengeance. L’histoire se déroule sur un bateau de croisière voguant sur l’Antarctique. Le tournage devrait avoir lieu dès le mois de septembre et se partager entre le Groenland et l’Islande.

Le média Deadline explique que Moore incarnera Verna, une sexagénaire à la retraite et doublement veuve qui embarque pour une croisière de luxe. Traversant le Nord-Ouest de l’Arctique, cette dernière est peuplée d’influenceurs privilégiés et de riches retraités. Sur le navire, Verna rencontre Grace (jouée par Oh) ainsi qu’un homme du nom de Bob, héritier de l’entreprise familiale.

Ce dernier tentera de séduire Verna, mais il n’est peut-être pas l’homme inoffensif qu’il semble être au départ ; rapidement, sa présence trouble la femme. Alors que blessures et humiliations passées refont surface, l’atmosphère paisible de la croisière sera troublée par un acte choquant.

Emballé, Ramsay indique : « Avec le recul actuel des droits des femmes à travers le monde, en particulier en ce qui concerne le renversement de l'arrêt Roe vs Wade [qui fixe le cadre légal de l'accès à l'avortement, NdR] aux États-Unis, cette histoire avec ses thèmes de maternité volée et d’abus sexuels non reconnus semble plus importante que jamais. »

Et de poursuivre : « J’ai lu Margaret Atwood pour la première fois lorsque j’étais adolescente, et son travail m’a captivé depuis. Elle est tout simplement l’une des écrivaines les plus intelligentes, prophétiques et engageantes du moment et Matelas de pierre en est une autre illustration parfaite. J’ai été immédiatement saisie par la façon dont la nouvelle dépeint le traumatisme profondément enfoui d’une femme après la ménopause — un groupe d’âge dont nous entendons trop rarement parler — à travers le personnage dynamique et protéiforme de Verna. »

La scénariste conclut : « De son humour ironique à ses moments de vengeance froide et au portrait délicat d’un refoulement émotionnel propre à la génération des baby-boomers, c’est une histoire que j’ai voulu porter à l’écran depuis ma première lecture. L’opportunité de tourner dans l’Arctique, en première ligne de la menace la plus urgente pour notre monde et au bord d’une transformation irrémédiable, ajoutera à l’histoire une autre dimension de dévastation. Tout comme les calottes glaciaires qui fondent pour révéler des histoires anciennes, Matelas de pierre voit les années de douleur et de fureur de Verna dégeler sous nos yeux pour exposer l’émotion brute en dessous. »

Crédit photo : Ministerio de Cultura de la Nación (CC BY-SA 2.0)