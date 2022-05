Livre numérique : Cyberlibris racheté par le Canadien De Marque

La signature d’un accord d’acquisition a été officialisée ce 26 mai : De Marque deviendra propriétaire de Cyberlibris, intégrant donc l’offre pour bibliothèques universitaires et professionnelles. De quoi offrir aux partenaires du second une plus grande portée dans la commercialisation de leurs catalogues. Car de fait, De Marque est implanté sur les marchés d’Amérique du Nord, latine, ainsi qu’en Europe francophone, Espagne et plusieurs pays d’Afrique francophone. En France, c’est l’opérateur qui est derrière la solution Eden Livres.

L’association des deux opérateurs remonte à 2013, date à laquelle les éditeurs canadiens, partenaires de De Marque, voyaient leurs titres mis à disposition chez Cyberlibris. Près de 10 ans plus tard, les deux sociétés consolident leur rapprochement par ce rachat.

À LIRE: De Marque, la réussite numérique

Mais De Marque devient aussi la petite bête qui monte, ayant multiplié les investissements ces quatre dernières années : le rachat de l’Espagnol Libranda, celui de Feedbooks en France – avec l’application Aldiko – en sont les plus grandes réussites. Rappelons aussi celui de MaBiblioNumerique.ca, un service de prêt développé par le groupe Archambault.

Pour Cyberlibris, une levée de fonds de 10 millions $ s’est opérée : elle servira par ailleurs à travailler la recherche et le développement pour les plateformes d’entrepôt numérique au service des éditeurs et des librairies ainsi que le prêt numérique en bibliothèques publiques et scolaires.

« Tenant historique du modèle d’abonnement institutionnel et de la lecture en streaming, Cyberlibris est aujourd’hui l’acteur de référence incontournable dans le domaine des bibliothèques numériques en France et sur le continent africain », indique François Lascaux, cofondateur et PDG de Cyberlibris, dans un communiqué.

« Si nous avons fait le choix d’intégrer Cyberlibris et ses équipes à notre groupe, c’est parce que nous sommes persuadés que leur expertise, leur professionnalisme, leur avant-gardisme et leurs ambitions sont parfaitement alignés avec les nôtres. Nous nourrissons de grands projets à l’échelle internationale qui pourront faire de Cyberlibris l’un des fers de lance de notre industrie, permettant ainsi le rayonnement de tous nos collaborateurs et partenaires sur la scène mondiale », ajoute Marc Boutet, fondateur et président de De Marque.

crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0