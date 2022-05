L'apprentissage en ligne, source de violations de la vie privée des enfants 

Ce rapport, signé Hye Jung Han, chercheur et avocat spécialisé en droits de l'enfant chez Human Rights Watch, rend compte de l'impact des technologies éducatives, dites EdTech, sur la vie privée des enfants. L'enquête mondiale a examiné les supports technologiques de 49 pays, dont la France, qui ont servi aux enfants durant les confinements et la pandémie.

Human Rights Watch a collaboré avec quatre enfants d'Inde, d'Indonésie, d'Afrique du Sud, et de Turquie : ils ont participé à une enquête approfondie pour découvrir comment une application EdTech recommandée par leur gouvernement traitait leur vie privée. L'ONG a de plus mené des entretiens avec des enfants et leurs parents, venant de 17 pays.

Ces plateformes - applications, sites web - permettaient de marquer la présence des enfants en classe, même en distanciel. Nombre d'entre elles proviennent d'entreprises privées, même si plusieurs ont été créées par le service public, comme le Centre national d’enseignement à distance (CNED) qui a mis gratuitement à disposition de tous les professeurs et de leurs élèves, le dispositif « Mes classes virtuelles ».

Des pratiques de confidentialité obscures

Le terme d’« EdTech » englobe l’ensemble unifié des organisations (essentiellement des startups) qui sont dotées d’un savoir-faire technologique innovant, spécifiquement dédié à la connaissance, son apprentissage, ainsi que sa transmission. Ainsi, d'après le rapport d'Human Rights Watch, les enfants dont les familles avaient les moyens d'accéder à Internet et aux appareils connectés, ou qui ont fait de gros sacrifices pour y parvenir, ont été exposés aux pratiques de confidentialité des produits EdTech qu'on leur a demandé d'utiliser pendant les fermetures d'écoles Covid-19.

L'analyse, menée entre mars et août 2021, a mené aux conclusions suivantes : sur les 164 produits EdTech examinés, recommandés par les 49 gouvernements examinés, 146 (89 %) semblent se livrer à des pratiques considérées comme « périlleuses » en matière de traitement des données personnelles. 91 d'entre eux sont des sites internets, 39 des applications, et 34 disponibles dans les deux formats.

Comme le rappelle l'étude, « la vie privée est un droit de l’homme ». Pourtant, les entreprises pointées par l'organisation utilisent, entre autres, des numéros d'identification pour tracer les enfants ; une surveillance accrue par les modems Wifi des écoles ; le traçage par location géographique. Pire, le suivi et l'enregistrement des empreintes digitales des enfants. Problème : le consentement est ici non applicable, puisqu'un enfant ne peut, par définition, conclure un contrat.

« Il n'y avait aucun doute sur le fait que les plateformes et outils utilisés puissent être dangereux. Cela n'a jamais été remis en question. » a déploré une mère de deux enfants scolarisés à Izhevsk, en Russie.

La France, elle, s'en sort plutôt bien : régulièrement citée dans le rapport parmi les pays ayant peu collecté les données, sa politique de protection de la vie privée est considérée comme satisfaisante. 3 plateformes d'éducation sont d'ailleurs mentionnées : Jules, Ma classe à la maison et MaSpéMaths.

Des audits nécessaires

Suite à ces analyses, Human Rights Watch, qui déplore un manque conséquent de protection des données de la jeune génération, propose une série de recommandations visant les gouvernements, ministères et entreprises des 49 pays étudiés.

La confidentialité des données des EdTech durant la pandémie ayant été largement malmenée, HRW intime les gouvernements à mener des audits sur ladite confidentialité, et à retirer de son catalogue les entreprises échouant à cet audit - tout en prévenant immédiatement parents, enfants et professeurs dont les données auraient pu être collectées par les plateformes incriminées.

Les ministères d'éducation ont également un rôle à jouer : ils doivent exiger, dès à présent, que toutes les entreprises éducatives identifient, préviennent et atténuent les impacts négatifs sur les droits des enfants, y compris dans le cadre de leurs relations commerciales et de leurs opérations mondiales. La conclusion de contrats écrits avec ces fournisseurs permettrait de diminuer le danger inhérent aux données personnelles.

Enfin, les sociétés tierces, ayant un contact avec les entreprises EdTech - pour de la publicité, ou autre - devraient, dès à présent, inventorier et identifier toutes les données relatives aux enfants reçues par le biais des entreprises EdTech, et prendre des mesures pour supprimer rapidement ces données et s'assurer qu'elles ne soient pas traitées, partagées ou utilisées.

L'étude complète est disponible à cette adresse.

Crédits : Unsplash / Emily Wade