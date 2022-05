Connemara, de Nicolas Mathieu, adapté par Alex Lutz

Paru en février dernier, vendu à près de 125.000 exemplaires (données Edistat), Connemara a permis à Nicolas Mathieu de creuser son sillon bien particulier dans le domaine de la littérature porteuse d'un regard social et politique.

L'ouvrage fera prochainement l'objet d'une adaptation, a annoncé à Cannes la société de production spinalienne Supermouche, qui a signé avec l'acteur et réalisateur Alex Lutz, lequel a déjà tourné Le Talent de mes amis (2015) et Guy (2018).

Le résumé de l'éditeur pour Connemara :

Hélène a bientôt 40 ans. Elle a fait de belles études, une carrière. Elle a réalisé le programme des magazines et le rêve de son adolescence : se tirer, changer de milieu, réussir. Et pourtant, le sentiment de gâchis est là, les années ont passé, tout a déçu. Christophe, lui, n'a jamais quitté ce bled où ils ont grandi avec Hélène. Il n'est plus si beau. Il a fait sa vie à petits pas, privilégiant les copains, la teuf, remettant au lendemain les grandes décisions, l'âge des choix.

On pourrait croire qu'il a tout raté. Et pourtant, il croit dur comme fer que tout est encore possible. Connemara c'est l'histoire d'un retour au pays, d'une tentative à deux, le récit d'une autre chance et d'un amour qui se cherche par delà les distances dans un pays qui chante Sardou et va voter contre soi.