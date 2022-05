Costa-Gavras adapte 9, le cyberpolar en trois tomes de Marc Levy

« Marc Levy et Costa Gavras travaillent ensemble à l'adaptation en série des deux premiers tomes de la série 9 de l'auteur français. Après avoir vu l'écrivain parler chez Laurent Delahousse pour la promotion du Crepuscule des fauves, le réalisateur de renom a souhaité lire la trilogie. Il a trouvé les livres formidables et a souhaité travailler avec Marc Levy à leur adaptation », indiquent les éditions Robert Laffont à ActuaLitté.

Marc Levy confiait déjà en mai de l’année dernière à RTL : « Imaginer qu’un jour je parlerais en vrai à Monsieur Costa Gavras était quelque chose que je ne pensais pas possible. Quand vous avez Costa Gavras qui vous appelle pour vous dire j’ai envie de travailler avec vous, ça vaut n’importe quel prix, c’est une vraie récompense. »

La nouvelle avait donc déjà été annoncée voilà bientôt un an, lors du passage de Marc Levy dans le « Journal inattendu » d’Ophélie Meunier sur RTL. Relayée par Le Point en juillet 2021 et à nouveau mise en avant par l’éditeur en mars dernier, deux mois avant la sortie de Noa, le tome 3, l'information était passée sous les radars. Mais quand Le Parisien revendique une exclusivité dans un article du 17 mai, internet secoue la tête en souriant et fait non avec le doigt.

Costa-Gavras confie toutefois au Parisien avoir terminé d'écrire le scénario du tome 1, C'est arrivé la nuit, sorti en septembre 2020. Cinq épisodes d'environ une heure chacun imaginé main dans la main et en toute harmonie avec Marc Levy : « Je faisais des propositions à Marc, on en discutait et il n’y a jamais eu le moindre problème. »

Pour l'instant aucune information n'a été communiquée quant au casting pas plus que les dates de diffusion ni la plateforme qui en aura la charge.

crédits photo © Romain Gaillard / Editis