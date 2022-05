Adlivun de Vincenzo Balzano : il était un petit navire

Quand deux bateaux se perdent dans les eaux glacées de l'Arctique et qu'une année entière s'est écoulée sans qu'on reçoive la moindre nouvelle des équipages, il est temps d'envoyer une expédition de secours pour tenter de retrouver la trace des deux vaisseaux disparus. Et pour cela, il suffit d'offrir une solide récompense à ceux qui se risqueront à braver les flots pour sauver les éventuels survivants.

Voilà comment le capitaine Briggs se retrouve à mettre le cap avec le Mary Céleste et son équipage depuis Douvres vers un hypothétique passage entre les glaces éternelles du Pôle Nord. Rien ne l'avait préparé à ce périple en direction des territoires inuit. Lorsque son vaisseau tombe sur un voilier en perdition et, semble-t-il, abandonné, le capitaine et son équipage vont devoir faire face à des démons plus terribles que les périls de la mer et la menace des créatures qui l'habitent.

L'Erebus et le Terror

Décidément, la disparition inexpliquée des deux vaisseaux d'exploration arctique stimule les imaginations de scénaristes. Après l'excellente série The Terror, (diffusée par AMC en 2018, et qui a offert un rôle inoubliable à Jared Harris déjà protagoniste de la série Chernobyl) inspirée par le roman éponyme de Dan Simmons, voici que Vincenzo Balzano en tire un album envoûtant, aux couleurs magnifiques : le travail d'aquarelliste du dessinateur à lui seul mériterait le détour, mais c'est tout le volet graphique qui est une réussite.

La mise en scène habile, les codes narratifs subtils, tout converge pour rendre à la fois les personnages tangibles, marquants, et estomper peu à peu la frontière qui sépare le cauchemar de la réalité, la bonne santé mentale de la folie abyssale.

Les couleurs de la nuit

Deux tonalités dominent les planches : un bleu sombre, qui tire parfois vers le vert, pour donner à voir le ciel de nuit infini et les étendues marines, mais aussi le tréfonds des cales abandonnées et les recoins les moins fréquentables de l'âme humaine ; un jaune presque doré, comme le fond d'une chope de bière, pour rendre les discussions viriles et les regards hallucinés sous l'éclairage artificiel des lanternes. Puis le blanc de la banquise et celui des galaxies, tout là haut, qui se moquent bien du drame qui se déroule au milieu de ces mers aux eaux troubles.

Imprimé avec soin par les éditions Ankama (qui démontrent une fois encore leur talent pour façonner des livres magnifiques), entre mers glacées et ciels étoilés, Adlivun de Vincenzo Balzano réinvente le récit d'aventures en le teintant de fantastique : cette fois, les terres à explorer ne sont plus là où le navire fait escale, mais à l'endroit où il sombre, dans les replis des cauchemars qui hantant les membres d'équipage et... leur capitaine.

