Mussolini, super-star : M, Le fils du siècle, adapté en série

Publié en Italie par Bompiani en 2018, le roman d’Antonio Scurati a été traduit à ce jour dans 46 pays. Il s’est vendu à plus de 600.000 exemplaires et est sorti début avril 2022 aux États-Unis aux éditions HarperCollins. Seulement en France, 23 725 exemplaires ont été vendus selon Edistat.

Une série Sky en 8 épisodes

La série Sky Studios comprendra huit épisodes et retracera l’histoire depuis la fondation des Fasci Italiani en 1919 jusqu’au tristement célèbre discours de Mussolini au parlement en 1925, après le meurtre du député socialiste Giacomo Matteotti. Le tournage commencera l’année prochaine, en 2023, et Fremantle assurera la distribution internationale.

À LIRE: Quando c'era lui, Mussolini et l'Italie

La série est produite par Lorenzo Mieli avec The Apartment Pictures, une société du Fremantle Group, en collaboration avec Pathé. Elle a été écrite par Stefano Bises (auteur aussi de « Gomorra - La Serie », « The New Pope », « ZeroZeroZero », « Speravo de mori » prima »), avec le scénariste Davide Serino (« 1992', « 1993', « Il Re », « Esterno Notte »).

Elle vise à raconter les événements avec une précision et une rigueur historique, en reflétant fidèlement la structure et l’esprit du livre.

“Réveiller la passion de la liberté”

« M raconte — pour la première fois de l’intérieur — l’avènement de la dictature fasciste et le sinistre pouvoir du dictateur, Benito Mussolini. Un thème d’une tragique actualité. Je suis heureux qu’une série prolonge le projet littéraire. Nous avons besoin de récits capables de réveiller la passion de la liberté. La lutte entre la démocratie et la dictature n’est pas terminée », a déclaré l’écrivain Scurati. En effet, la série nous permet de « prolonger » l’histoire, en donnant une nouvelle vie au texte grâce à l’adaptation audiovisuelle.

« Le livre d’Antonio Scurati est une œuvre sans précédent dans la littérature italienne en termes d’audace, d’originalité et de précision. Faire une série télévisée basée sur cette œuvre est une opportunité que nous ne pouvions pas manquer. C’est l’histoire de l’ascension et de la chute d’un homme et de l’héritage historique que notre pays et le monde doivent encore accepter », a déclaré à DIRE Nils Hartmann, vice-président exécutif de Sky Studios Italie et Allemagne.

Pour Antonella d’Errico, vice-présidente exécutive chargée de la programmation de Sky Italia, il s’agit d’« une histoire nécessaire et urgente que nous sommes fiers de porter à l’écran. Nous entrons dans un territoire controversé, abordant un thème difficile et encore largement irrésolu de notre monde contemporain, dans ce qui, nous l’espérons, sera un important voyage émotionnel et intellectuel pour nos spectateurs (…) ».

« Réaliser cette série aujourd’hui est d’une grande valeur. Ces dernières années, nous avons assisté à la naissance de nouvelles formes de populisme, de souverainisme et d’autoritarisme. Des traces de l’homme qui a fait la Marche sur Rome il y a cent ans se retrouvent chez de nombreux protagonistes de l’époque dans laquelle nous vivons. Encore plus maintenant que l’Europe est redevenue un théâtre de guerre », a déclaré Lorenzo Mieli, PDG de The Apartment Pictures.

crédits photo : German Federal Archive, CC BY SA 4.0