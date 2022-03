Compostman et moi, une série adaptée des livres de Jérémie Pichon et Bénédicte Moret

Librement adaptée des deux livres de Jérémie Pichon et Bénédicte Moret, Compostman et moi sera diffusée par France Télévisions, indiquent SUPERPROD et Vivement Lundi !.

Imaginée par Aurélie Angebault et Camille Serceau, avec la participation de Nathalie Dargent et Matthieu Chevalier, cette nouvelle série raconte les aventures de Compostman, un compost géant qui débarque dans la vie de Charlie (6 ans 1⁄2) et Zach (11 ans) et leurs amis Bintou (11 ans) et Léon (6 ans). En accueillant et en prenant soin de Compostman, la bande d’amis prend des initiatives, découvre comment agir pour la planète dans leur quotidien d’enfants, et plus largement comment se reconnecter à la Nature.

« Nous avons découvert les livres dans notre vie quotidienne, parce qu'il est assez difficile de passer à côté : les ouvrages ont la grande qualité d'aborder des questions écologiques par l'humour, avec un côté déculpabilisant très réjouissant », nous explique Aurélie Angebault, productrice déléguée pour Vivement Lundi !.

SUPERPROD a été la première à se saisir des droits d'adaptation, mais Aurélie Angebault et Camille Serceau, qui ont déjà travaillé ensemble par le passé, se sont naturellement retrouvées : « Nous ne sommes pas trop de deux productrices pour un tel projet », se réjouit Camille Serceau, productrice exécutive chez SUPERPROD.

Compostman et moi se déploiera en deux formats : d'une part, la « série principale », avec 52 épisodes de 11 minutes, qui mettra en scène les personnages principaux, dont Compostman, dans leur reconnexion avec la nature à l'aide d'une animation 2D. En complément, une websérie de 52 épisodes de 3 minutes proposera des témoignages d'enfants, des conseils et autres tutoriels, en mélangeant prise de vues réelles et animation 2D.

« France Télévisions est notre premier partenaire, et la plateforme Okoo permettra de mettre en place, assez naturellement, des liens entre la série et la websérie », nous explique Aurélie Angebault. La websérie pourra ainsi être regardée et les conseils mis en œuvre, « avec des parents, grands-parents, une grande sœur ou un grand frère ».

Une équipe de 5 à 6 scénaristes a travaillé sur l'adaptation des deux ouvrages des auteurs pour développer les premières histoires. Le projet a été présenté au Cartoon Forum 2021, à Toulouse, où il a suscité « l’intérêt de nombreux partenaires à travers le monde ». « Parler d'écologie aux plus jeunes, tout en dédramatisant, n'apparait pas forcément comme une évidence pour un programme jeunesse, mais l'idée fait son chemin », assure Aurélie Angebault.

La série est développée avec le soutien de France Télévisions, de Rennes Métropole, de Créative Europe, du CNC, de la Procirep, de l’Angoa et de Cinécap 3 développement.