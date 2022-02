Akira, personnage fétiche de Leonardo DiCaprio, arrivera en 2023

Depuis bientôt 20 ans, Hollywood essaie d’adapter ce seinen culte. Et, ces dernières années, le projet semble se concrétiser du côté des studios de la Warner, où l'on annonçait à nouveau l’adaptation d’Akira en un film en prise de vues réelles. Le producteur de ce film ne serait autre que Leonardo DiCaprio.

L’acteur confiait déjà en 2008 à MTV : « Nous attendons une version finale du scénario. » Plus d’une décennie plus tard, cela ne s’est toujours pas concrétisé. Et de poursuivre : « Je suis un grand fan d’anime japonais… Je sais qu’il y a beaucoup de fans fidèles au projet et de fans inconditionnels, donc nous allons essayer de faire le meilleur travail possible et nous ne lancerons pas le film tant que le script ne sera pas parfait. »

Si l’on en croit la page AlloCiné, le film sera réalisé par le Néo-Zélandais Taika Waititi, que l’on a déjà vu à l’œuvre sur Thor : Ragnarok ou plus récemment Jojo Rabbit. L’adaptation devrait voir le jour en 2023. Quant au tournage, il aurait lieu entièrement sur le sol californien pour une durée de 71 jours, hors post-production. On y croise également un premier synopsis.

Tetsuo, un adolescent ayant vécu une enfance difficile, est la victime d’expériences visant à développer les capacités psychiques qui dorment en chacun de nous. Ainsi doté d’une puissance que lui-même ne peut imaginer, Tetsuo décide de partir en guerre contre le monde qui l’a opprimé. Dès lors, il se retrouve au cœur d’une légende populaire qui annonce le retour prochain d’Akira, un enfant aux pouvoirs extraordinaires censé délivrer Tokyo du chaos...

Si cela semble s'approcher de l'univers de la série originelle, certaines libertés ont été prises, ce qui n’est pas pour rassurer les fans. Ces derniers avaient pour la plupart été déjà refroidis par l’adaptation d’un autre classique de l’animation japonaise, Ghost in the Shell de Mamoru Oshii, en 2017 par Rupert Sanders.

Aux dernières nouvelles, Warner avait décalé Akira pour permettre à Waititi de boucler Thor: Love and Thunder, désormais annoncé en salles pour le 13 juillet 2022... 2023 serait-elle la bonne année ?

crédit : amika_san (CC BY-ND 2.0)