Auteurs sans éditeurs, éditeurs sans auteurs ? Un podcast en 4 épisodes

Auteurs sans éditeurs ? Éditeurs sans auteurs ? Toute ressemblance avec un article ou un livre déjà paru n’est pas fortuite. D’ailleurs, le papier de Jérôme Lindon n’a pas pris une ride depuis 1998. Arrêtons-nous un instant sur sa conclusion dans les colonnes du monde : « [La] transformation du paysage de l’édition tend inévitablement à priver de toutes chances d’être lues, et par conséquent d’être publiées, les nouveautés d’exception qui ne répondent pas aux critères de valeurs en vigueur au moment où elles voient le jour. Mais qui remarque l’absence d’un auteur inconnu ? »

Et une nouvelle question se pose, plus récente : l’indépendance des auteurs. 2021 marquera certainement un tournant, avec deux événements successifs, l’entérinement du rapport Racine le 12 mars et la décision de trois auteurs emblématiques de s’émanciper de leur relation avec leur éditeur historique. Alors que l’autoédition s’est développée de manière accélérée ces dernières années, jusqu’à devenir un modèle incontournable, montrant toutefois ses limites structurelles, où en sommes-nous aujourd’hui de la relation auteur-éditeur ?

Ouvrir le débat, libérer la parole

Dlivrable s’associe à ActuaLitté et Edith&nous pour proposer une série de 4 épisodes consacrée à la relation auteur-éditeur. Impossible de nier la tension dans le couple auteur-éditeur, mais « c’est seulement en imaginant et en décrivant des solutions alternatives que l’on peut ouvrir le débat ».

Edith&nous, Actualitté et Dlivrable ont pris ces mots d’André Schiffrin au pied de la lettre, convaincus que la crise en cours est l’occasion de questionner sainement la place, le rôle et la valeur ajoutée de l’auteur et de l’éditeur. La perspective d’une édition sans éditeur ou d’auteurs sans éditeurs conduirait à de nombreux divorces assez dommageables pour quantité de progénitures sur papier glacé. (crédit photo Liar Liur/Unsplash)

Programmation

Épisode 0 : Leur première fois. Diffusion le 11 nov. 6 auteurs nous racontent leur premier contrat. Benoît Peeters, Émilienne Malfatto, Dima Abdallah, Gilles Marchand, Mariette Navarro et Thomas Gunzig nous parlent de leur premier contrat avec un éditeur.

Épisode 1 : Naît-on auteur ou le devient-on ? Diffusion le 18 nov. Mona Messine, Samuel Delage et Morgane Carmona évoquent le parcours d’un auteur jusqu’à sa rencontre avec un éditeur.

Épisode 2 : Naissance et consolidation du couple auteur-éditeur. Diffusion le 25 nov. Valérie Miguel Kraak, Magali Lhotel, Katia Kaloun et Valentin Vauchelles précisent les contours du contrat qui unit auteur et éditeur

Épisode 3 : Parentalité auteur-éditeur : la vie du livre après parution. Diffusion le 2 déc. Thomas Vivien, David Meulemans et Adrien Servières évoquent le rôle de chacun après publication car même un bon livre ne se vend pas tout seul.

L’ensemble des épisodes du podcast Dlivrable est disponible ci-dessous. Les épisodes sont par ailleurs disponibles sur les plateformes de diffusion de podcast Apple, Google, Spotify et Podbean.