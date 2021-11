La relation humaine, atout majeur de la librairie indépendante

L'association Chez mon libraire, qui réunit les librairies indépendantes en Auvergne–Rhône-Alpes, et le laboratoire Magellan de l’Université Lyon 3 collaborent autour d'un projet de recherche à long terme visant à étudier et documenter les mutations des librairies.

Dans le cadre de cette recherche, une enquête a été menée auprès des clients des librairies indépendantes du territoire, et 4000 réponses ont été reçues. Un quart des répondants indique acheter plus de livres, depuis les débuts de la crise sanitaire, et 30 % affirment lire plus : la clientèle des librairies indépendantes compte donc de grands lecteurs — plus de 2/3 lisent et achètent au moins un livre par mois.

Elle est aussi très attachée au livre imprimé : 9 % seulement souhaitent lire plus de livres numériques et audio.

80 % des participants à l'étude « déclarent aimer flâner et prendre leur temps » et « 60 % [...] aimer échanger avec les libraires ». À ce titre, 80 % ont leur librairie favorite, et la fréquentent régulièrement : un même pourcentage y commandera un livre qui n'est pas en stock, plutôt que l'acheter ailleurs.

Parfois, une petite infidélité peut survenir, admettent les répondants, mais, depuis la crise sanitaire, ces déports ont diminué vers les grandes surfaces culturelles, un peu augmenté vers internet et « significativement augmenté » vers les autres librairies indépendantes.

Service rendu et qualité professionnelle restent des critères décisifs en faveur de la librairie indépendante, précisent les répondants. Par ailleurs, un quart d'entre eux se disent partants pour un peu plus de « click & collect » à l'avenir, mais un tiers ne sont pas vraiment intéressés.

Parmi les points faibles des librairies indépendantes, l'absence de livres d'occasion, regrettée par un certain nombre de clients. L'accessibilité des points de vente et le manque de places de stationnement dans les centres-villes sont aussi pointés du doigt.

Les résultats partiels de l'enquête sont accessibles ci-dessous.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0