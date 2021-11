Bookshop.org : un an après son lancement au Royaume-Uni, petit bilan

Que signifie aujourd'hui écrire en français ? C'est de cette question que romanciers, essayistes, poètes et auteurs de théâtre discuteront à Tunis les 25 et 26 septembre. A l'initiative de Leila Slimani et du regrétté Michel Le Bris, c'est persuadés de l’importance du rapport charnel de l’écrivain avec sa langue d’écriture, qu'est né ce Congrès Mondial des Écrivains de langue française.