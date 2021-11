L’Incal de Moebius et Jodorowsky sera adapté au cinéma par Taika Waititi

Lauréat d'un Oscar pour son film Jojo Rabbit, Waititi écrit lui-même le scénario du film avec ses complices Jemaine Clement et Peter Warren. C’est le point de départ de nombreuses incursions de Humanoids prévues dans la production cinématographique et télévisuelle.

« Les films et les bandes dessinées d'Alejandro Jodorowsky m'ont influencé, moi et tant d'autres, depuis très longtemps. J'ai été sidéré d'avoir l'opportunité de donner vie à ses personnages emblématiques et je suis reconnaissant à Alejandro, Fabrice [Giger] et tout le monde chez HUMANOIDS de m'avoir accordé leur confiance pour cela », a déclaré Waititi.

Créé par le cinéaste et scénariste franco-chilien Alejandro Jodorowsky et l'artiste français Mœbius (1938-2012) au début des années 1980, L'Incal est considéré comme un chef-d'œuvre de la bande dessinée. Il fait aussi partie des bandes dessinées de science-fiction les plus vendues dans le monde. Ce roman graphique est la base du Jodoverse, qui englobe des bandes dessinées à succès telles que La Caste des Méta-Barons ou Megalex. Un nouvel album issu du Jodoverse sortira le 17 novembre 2021 : Kill Tête-de-Chien, cosigné par Brandon Thomas (scénario) et Pete Woods (dessin).

L’Incal est un space opera mystique dont le héros, un minable détective privé nommé John Difool, découvre par hasard un artefact ésotérique connu sous le nom d’Incal. L’objet de grande puissance est convoité par de nombreuses factions à travers la galaxie. Accompagné d'une équipe hétéroclite mais fabuleuse, John Difool se lance à contrecœur dans la mission improbable de sauver l'univers. Sa saga devient un voyage spirituel questionnant la dualité de la vie et de la mort et le sens de l'existence.

Pour Fabrice Giger, patron de Humanoids, « il s’agissait au départ des aventures d'un type ordinaire nommé John Difool, puis c'est devenu quelque chose d'autre – nous l'avons appelé L’Incal –, quelque chose qui a transformé tout ce qu'il a touché : ses créateurs, les dessinateurs qui ont ensuite fait partie du voyage de Difool, son éditeur Les Humanoïdes Associés et moi-même dans le processus, d'innombrables lecteurs, écrivains et réalisateurs du monde entier, et bientôt, j'en suis convaincu, le grand Taika Waititi lui-même et tous ceux qu’il inspire ».

Humanoids et Jodorowsky souhaitaient trouver le cinéaste idéal qui donnerait à L’Incal le traitement audiovisuel qu'il mérite, ouvrant par ailleurs la porte du grand et du petit écran aux autres titres d’exception du vaste Jodoverse. « Lorsque Fabrice Giger m'a présenté le travail de Taika Waititi, il m'a paru évident que c'était le bon. J'ai pleinement confiance en la créativité de Taika pour donner à L’Incal une version étonnante, à la fois intime et cosmique », s’est enthousiasmé Jodorowsky, 92 ans, depuis son domicile parisien.

Crédits photo : Humanoids, Inc.