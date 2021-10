Groupe Fnac Darty : Pass Culture et Pass sanitaire s'opposent 

Dans son communiqué, le Directeur Général de Fnac Darty, Enrique Martinez, a déclaré : « Le groupe a réalisé une très bonne performance commerciale sur ce trimestre portée par un marché qui reste très dynamique, et une accélération continue de nos ventes en ligne. » Comme expliqué plus haut ce dynamisme des ventes a été permis en partie grâce au confinement. Et cela, en dépit de l'accusation de blanchissement d'argent porté à l'encontre du Groupe.

ECONOMIE : Fnac-Darty : chiffre d’affaires en hausse sur fraude

Malgré la fermeture des magasins pendant ces périodes de restriction, l’e-commerce s’était davantage accentué au troisième trimestre, et s'est intensifié avec la réouverture des magasins.

Toutefois, ce trimestre semble pénalisé par l’instauration du pass sanitaire, selon le groupe Darty : les ventes en ligne continuent cependant de compenser la baisse de ventes physiques. Le communiqué rapporte une croissance de 2,3 % au troisième trimestre par rapport à la même période l’an dernier. Au total, le e-commerce représente 26 % des ventes sur les neuf premiers mois de 2021. Face à ces statistiques, le Groupe a revu à la hausse sa croissance, il aspire aujourd’hui à une croissance « très légèrement supérieure à 5 % ».

PassCulture : impulsion notable du commerce culturel

Un objectif qui pourrait être atteint grâce au commerce de divers produits éditoriaux. En effet, le communiqué indique que « dans l’ensemble des régions, les produits éditoriaux ont bénéficié d’une bonne croissance de l’audio, du gaming et du livre, principalement liée à à une hausse des ventes de BD et mangas portée notamment par l’impact positif du Pass Culture en France ». En effet, depuis mai 2021, le pass culture s’est généralisé à l’ensemble du territoire français.

Dans une volonté de favoriser l’accès à la culture, en permettant de « renforcer et diversifier des pratiques culturelles, en révélant la richesse culturelle des territoires ». Créée sous forme d’application digitale, elle permet à tous les jeunes de 18 ans de recevoir 300 € pendant 24 mois « pour découvrir et réserver des propositions culturelles de proximité et des offres numériques ».

Ainsi, ces derniers peuvent utiliser leur cagnotte pour « l’achat de livres, produits audio, vidéo ou spectacles dans tous les magasins Fnac en France ».

Finalement, cette dynamique positive, favorisée par une croissance économique liée à la vie culturelle, s’exprime aussi à l’international. Malgré une « baisse de -5,6% en données publiées », « le chiffre d’affaires de la zone Belgique-Luxembourg s’établit à 150 millions d’euros », avec un trimestre particulièrement rentable grâce à la vente de produits éditoriaux. De même, l’Espagne et le Portugal ont tous deux « bénéficié d’une croissance de ses ventes en ligne et d’une solide dynamique de la téléphonie, du son, du livre, du gaming et des services ».

Comme quoi, rien ne semble arrêter l’attrait pour la Culture… pour l’instant.