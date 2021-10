Une librairie entièrement consacrée à nos amies les bêtes

« Tous mes personnages favoris sont des animaux », indique la libraire au New York Times, venu la questionner — et de sortir immédiatement un livre pour illustrer le propos. Car, elle propose une sélection de titres qui portent sur tous les styles possibles — depuis le toilettage de caniche en passant par des ouvrages jeunesses ou la biographie de Little PeeWee, chien de cirque qui a grandi en France.

À l’entrée, les toutous qui accompagnent leurs lecteurs de maîtres sont accueillis avec des friandises et tout ce qui permet de les mettre à l’aise. « J’ai toujours été entourée de livres et j’ai écrit un ouvrage entier sur les librairies. Je me suis dit que ce serait fantastique d’avoir la mienne. » Son logo, Pillow-Cat, porte bien son nom : un chat en forme d’oreiller, « ou un oreiller en forme de chat ».

Guidée par l’image « d’une vieille boutique française, où l’on peut trouver quelque chose qui serait en rayon depuis 59 ans », elle s’est lancée mi-septembre. Un travail de famille par ailleurs, puisqu’Olympia Le-Tan, sa sœur, est créatrice d’accessoires et styliste reconnue : elle a conçu le logo et la mascotte de la librairie. Elle illustrera également une série d’histoires autour de Pillow-Cat que sa sœur va écrire. Toutes deux son les filles de l'illustrateur d'origine vietnamienne Pierre Le-Tan – et Cléo a fait paraître plusieurs ouvrages déjà.

Et si la France est à l’honneur, c’est que Cleo Le-Tan a quitté l’Hexagone voilà 10 ans, pour New York. Tout s’explique.

Il en va de même pour sa ligne éditoriale : « Un animal ou un personnage animalier doit être présent », et le livre est alors accepté. Avec des lacunes qui se font sentir, et génèrent désormais des angoisses. « Il n’y a qu’un seul ouvrage sur les hippocampes », indique-t-elle.

Et plus récemment : « Je ne savais pas ce qu’était un lamantin, et puis une petite fille est entrée : elle voulait un livre sur les flamants roses. Maintenant, je me sens stressée à l’idée que je puisse rater des animaux ! »

Tous les ouvrages sont emballés dans un papier rose spécialement brandé avec la mascotte — ses petites lunettes et sa lavallière. Forte d’une large sélection, la librairie revendique surtout de posséder des livres vieux de plusieurs décennies, « voire de plus d’un siècle ». Avec un service de restauration et protection, ouvert à tous.