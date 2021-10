Sorties repoussées, coûts qui explosent : la crise sévit dans l'édition

Les reports d’office se multiplient outre-Atlantique : impossible d’assurer une date de sortie, car les livres ne se trouvent pas là où ils devraient être, relève le New York Times. Et les nouveautés comme les ouvrages plus anciens sont concernés : le réassort s’opère difficilement. Entre l’impression et le client final, tous les chemins bloquent, et pratiquement à chaque étape.

Les livres jeunesse — principalement — imprimés en Asie pour des raisons de coûts, sont touchés. Leur transport vers les États-Unis et tout autre territoire devient complexe : pas assez de conteneurs ni de transporteurs. Et toutes les marchandises se bousculent pour obtenir une place. Seul le mieux-disant, et le plus fortuné, s’en sortent.

Pour devenir millionnaire dans l'édition...

Concernant les conteneurs, justement, on s’arrache les cheveux : les modèles en mesure de transporter 35.000 ouvrages coûtaient, avant la crise, près de 2500 $. Désormais, ils s’arrachent à 25.000 $. Mais quand bien même on met la main à la poche, il faut encore trouver le navire qui assurera le fret maritime. Soit.

Car une fois la destination en vue, les cargos n’accostent pas au port d’attache avant quelques jours, ou semaines. À Los Angeles, le mois dernier, on a recensé 73 bateaux en attente…

Or, même quand on imprime sur le territoire, les complications ne manquent pas : après des mois de fermetures, des cessations d’activité, les imprimeries sont débordées. Les commandes affluent, mais la demande au niveau national a désormais dépassé la capacité de production. Les usines n’ont pas assez de personnel pour que les machines tournent au rythme nécessaire pour répondre.

Et comme cela ne suffit pas, la main-d’œuvre vient à manquer dans les entrepôts et les centres de distribution. On tente d’augmenter les salaires, pour attirer un personnel qualifié et qui restera plus longtemps — tout pour éviter une rotation faisant perdre de précieuses journées de formation. Mais les travailleurs sont des humains comme les autres : certains tombent malades, et le Covid continue de rôder. Les campagnes de vaccination sont encore loin d’avoir touché toute la population : un cas contact se met en quarantaine, vaccin ou non d’ailleurs.

Le processus est sans fin. Et toute la bonne volonté du monde n’y changera rien pour les éditeurs.

... il faut commencer milliardaire

Jon Yaged, président de la division trade books chez Macmillan en rajoute : « Les camions sont plus chers, les conteneurs sont plus chers, la main-d’œuvre est plus chère. Et toutes les étapes intermédiaires. Auparavant, vous passiez un bon de commande et il n’arrivait que deux semaines plus tard. » Désormais, les délais s’allongent de manière inquiétante. Pour les réapprovisionnements, d’ordinaire de trois semaines, on table plutôt sur trois mois.

Alors on repousse, on retarde, on tente de rester souple et de s’adapter. Sauf que toute la machine médiatique mise en place par les services de presse s’effondre. Alors les maisons misent sur les titres les plus porteurs : les bankables passent devant tout le monde, pour garantir des rentrées d’argent. Et nul ne saurait dire quand les choses reviendront à la normale…

On pallie comme on peut : encourager les lecteurs à précommander pour mieux prévoir les stocks. On tente de placer des commandes dans des avions, plutôt que d’acheminer par bateau. Conclusion : on passe de 35/50 cent par livre, à 5/8 $. Un surcoût terrible, pour garantir la commercialisation, qui se répercutera un jour ou l’autre.

À quelque chose, malheur est bon ? Difficile à dire, difficile plus encore de se réjouir des bons chiffres qu’enregistre l’industrie américaine. Sur les six premiers mois de 2021, les ventes ont augmenté de 17 %, en regard du premier semestre de 2020, et 10 %, si l’on prend 2019 en repère.

Dans les librairies, on conserve une certaine philosophie : « Si vous vous rendez dans un supermarché, pour acheter de l’eau de javel et qu’il n’y en a pas, pas de chance : vous ne pourrez pas prendre du lait à la place », indique James Daunt, directeur général de Barnes & Noble. « En librairies, nous avons plein de livres à proposer. » Non que les auteurs soient interchangeables, mais le métier permet de suggérer autre chose.

Sauf si le best-seller qui explose vient à manquer soudainement. « Je m’arracherai les cheveux, et pleurerai avec tout le monde. Mais ce n’est qu’un livre », conclut Daunt.

