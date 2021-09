Dilicom / Cyber Scribe : après la prise d'otage, les éditeurs “couteau sous la gorge

« Faute de régularisation de votre part avant le 30 octobre 2021, nous serions malheureusement amenés à ne plus transmettre à la société Cyber Scribe les commandes que les libraires nous remettent et nous leur demanderons de vous communiquer leurs commandes par une autre voie que celle de Dilicom », indique la directrice générale de l’entreprise, Véronique Backert.

Les termes sont sans équivoque, et font vrombir nombre de partenaires de Cyber Scribe. « C’est un enjeu fondamental pour nous, microéditeurs sans distributeurs. Recevoir ce courrier représente une violence inouïe », nous indique l’un d’eux.

ÉDITEURS: une prise d'otage bien orchestrée

« Dilicom, c’est une approche comptable et industrielle. Cyber Scribe offre une relation plus humaine dans son relationnel avec les clients. C’est aussi la raison pour laquelle nous restons chez eux », indique un autre. Et d’ajouter : « Cette double facturation proposée est délirante, parce qu’à terme, la logique n’est que d’aboutir à un seul prestataire. » L'ascendant de Dilicom sur Cyber Scribe...

Au sortir d’une année 2020 de confinements, de hausse des tarifs postaux (d’ailleurs, où en est le grand projet d’Emmanuel Macron ?), ces éditeurs jurent « ne plus sortir la tête de l’eau ». Et même « dans le cadre de relations commerciales, se comporter de la sorte revient à nous mettre le couteau sous la gorge ». Lourdement touchée par la fermeture des librairies, la microédition n’a que peu bénéficié du click and collect : plus discrète, plus confidentielle, plus difficile à repérer sans entrer en boutique ni bénéficier de recommandations de libraires…

« Mais pas moins nécessaire », enrage un éditeur. « Sans nous, c’est tout un pan de l’édition et de la littérature qui disparaît : on nous menace de couper l’alimentation des commandes, autant mettre la clef sous la porte. On ne gagne rien, on travaille pour la gloire, afin de publier des auteurs qui n’auraient pas accès aux grandes maisons : la bibliodiversité, c’est nous ! »

Une prestation facturée, point

Contactée par ActuaLitté, Véronique Backert ne souhaite « effectivement pas communiquer sur ce dossier. Il s’agit d’une question purement commerciale : nous fournissons une prestation, il est par conséquent normal que nous la facturerions. C’est une équation simple et compréhensible par tous me semble-t-il », indique-t-elle par email. Reprenons donc son courrier, adressé aux éditeurs et distributeurs.

La fin du partenariat entre DILICOM et CYBER SCRIBE - qui n’a pas pu être divulguée avant son terme et qui nous a contraints à communiquer tardivement et maladroitement en créant chez certains d’entre vous, incompréhension ou indignation – ce que nous regrettons évidemment - cette fin de partenariat, donc, implique que chacune des sociétés reprenne son autonomie et que nous facturions désormais nos prestations en direct à partir de 2022. – Véronique Backert

Il assure également que le tarif de 2022 sera « équivalent ou dans certains cas, légèrement moins élevé ». Et ce, en regard des montants facturés jusqu’en 2020 à Cyber Scribe.

Si en 2021, aucune facturation n’avait été établie, 2022 ne saurait reproduire le même fonctionnement – et d’avancer plusieurs arguments « coûts de fonctionnement non couverts, investissements pour l’amélioration ou le développement de nouveaux services réduits à néant ».

Mais sans nouveau contrat, ce sera donc la coupure des flux de commandes. Dilicom espère « évidemment ne pas arriver à cette situation extrême qui vous pénaliserait ainsi que les milliers de points de vente qui sont abonnés à nos services ». Derrière tout commercial, il y a tout de même un cœur qui bat...

Une délégation en renfort

De son côté, Michel Régnier, président de Cyber Scribe, ne s’étonne plus de rien : « C’est inadmissible qu’elle impose cette contractualisation à une clientèle que nous avons mis 25 ans à construire : pourquoi les obliger de la sorte ? »

D’autant plus qu’en observant le contrat fourni par Dilicom, il est noir sur blanc indiqué que pour la transmission des mises à jour, ainsi que celle des commandes, Cyber Scribe est pleinement autorisé.

Or, le diable est dans les détails. On peut en effet lire dans le courrier de la directrice générale cette petite phrase : « Dans le cas où vous auriez signé un contrat de délégation avec la société Cyber Scribe, nous vous remercions de bien vouloir nous le communiquer afin de lever toute ambiguïté. »

Le principe juridique de la délégation (de pouvoir ou de signature) est connu : par ces actes, il devient possible aux éditeurs partenaires de CS de s’en remettre à l’entreprise. « D’ailleurs, Mme Backert indique nous avoir transmis plusieurs centaines de milliers de lignes de commandes : nous ne devons pas si mal travailler que cela. »

Cette délégation, évoquée dans le courrier de Dilicom, laisse entendre que la tentative d’imposer un arrêt des relations commerciales entre les éditeurs et Cyber Scribe n’est pas implacable. De fait, pour facturer, Dilicom se doit d’avoir un contrat avec les éditeurs partenaires. Et la signature d’une délégation permet d’opposer à l’entreprise une réponse claire : Cyber Scribe est en charge.

« Personnellement, je trouve tout de même fort de café qu’une émanation interprofessionnelle oblige, sous menace de rompre et cesser les services de commandes aux libraires, si les éditeurs ne signent pas un contrat avec Dilicom », poursuit tranquillement Michel Régnier. La suite pourrait alors fort bien se jouer avec les avocats…

Bibliodiversité, j'écris... j'efface ton nom ?

ActuaLitté a tenté de joindre Francis Combes, président et cofondateur de l’association L’Autre livre, qui rassemble nombre d’éditeurs indépendants — et nombre de clients de Cyber Scribe. Dans un compte-rendu d’assemblée générale extraordinaire, en mars dernier, ce dernier écrivait :

D’ailleurs, l’autre fait marquant de l’année écoulée et qui nous concerne au premier chef, c’est la baisse du nombre des éditeurs actifs. Ceux-ci seraient 4 226 à fin 2020, contre 4 546 un an plus tôt, soit une baisse de 7 %. Alors que le nombre d’éditeurs en France était stable depuis sept ans. Plus que des dépôts de bilan, il semble qu’il s’agisse le plus souvent de “mise en sommeil” avec arrêt de la production ; ce qui concernerait au moins 300 petits éditeurs indépendants. À la clef, on peut redouter une reprise du phénomène de concentration et une réduction de ce que nous avions appelé la “biblio-diversité”.

On n'imaginait pas que cette dernière puisse être mise en péril de l'intérieur...

illustration jeffjacobs1990, CC 0