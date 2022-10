Mort d'un ouvrier dans un entrepôt d'Amazon en Pologne : l'enquête interdite

Tout part d’un drame similaire, en France : en janvier 2022, un employé de Brétigny-sur-Orge décède d’une crise cardiaque, dans l'entrepôt d’Amazon. Ali Benbezza, 62 ans, victime d’un accident mortel, met en exergue les carences en matière de sécurité. Loin des affirmations de l’ex-PDG, Jeff Bezos, qui revendiquait devant ses actionnaires le souci de l’humain dans ses espaces de travail.

Tirer sur la corde...

« Je pense que nous devons faire un meilleur travail pour nos employés, il est clair pour moi que nous avons besoin d’une meilleure vision de la manière dont nous créons de la valeur pour eux », assurait Jeff Bezos le 15 avril 2021. Peu de temps avant, il quittait son poste de PDG de l’entreprise.

Parti en Pologne, le journaliste Jean-Baptiste Malet découvre un cas tragiquement similaire, survenu le 6 septembre 2021 : à Sady (périphérie de Poznan), Dariusz Dziamski, 49 ans, perdait la vie. Cinq années de carton dans l’entrepôt logistique et, ce matin, il peine à respirer : se rendant auprès de ses supérieurs, on le renvoie vers l’infirmerie — cinq minutes de marche. Une première fois, le travailleur s’écroule et ses collègues le redressent avec peine. Il reprend son trajet, mais à peine arrivé, il meurt, foudroyé.

La syndicaliste Magda Malinowska décide de s’impliquer dans l’enquête menée autour des circonstances de la mort : la direction refuse. Pour obtenir les renseignements, elle devra user de ruse — et se confrontera aux agents de sécurité qui feront les gros bras. Après quelques semaines, elle sera licenciée, pour sa curiosité, que l’entreprise estime déplacée : elle a porté atteinte à la dignité du collège décédé, en cherchant à comprendre.

De la sorte, la syndicaliste est ostracisée, mais auprès du journaliste français, détaille les conditions de sa propre activité : water spider. L’image est intrigante, mais le poste écrasant : « Organiser un flux semblable à celui d’une rivière sans rochers. » Éreintant au possible : « Ces gars-là courent dans tous les sens, poussent de lourds chariots, portent des piles de cartons... Ils ne s’arrêtent jamais une seconde. Je ne voudrais de ce poste pour rien au monde », ajoute un chauffeur de poids lourds.

Corvéable ?

En Pologne, l’employé d’Amazon gagne 3000 zlotys par mois (641 €). Le tout pour des journées qui dépassent les 10 heures — et 30 minutes de pause non rémunérées. Et l’on recrute même des retraités, dont les ressources trop faibles contraignent à reprendre un boulot. Jean-Baptise Malet évoque ainsi la présence de septuagénaires, voire d’octogénaires — l’absence d’âge limite pour le poste d’ouvrier sur site industriel devient une aubaine pour Amazon.

Le cas de Dariusz Dziamski fut réglé en quelques semaines : le procureur de Poznan a bien ouvert une procédure pour homicide involontaire, mais, en décembre, classe l’affaire. Le syndicat auquel appartenait Magda se mobilise et réclame la vérité, en se présentant devant le bureau du procureur. Car les accidents se feraient écho, d’un territoire à l’autre.

« En 2021, le taux d’accidents graves a explosé (+20 %) sur les sites d’Amazon aux États-Unis, 2 fois plus élevé que dans les autres entrepôts », rappelle ainsi Jean-Baptise Malet. L’énormité des bâtiments, la course contre la montre pour garantir une vitesse d’exécution au cordeau, seraient autant de risque pour la santé — dans certains cas, la vie — des travailleurs.

Dans le cas de la Pologne, une ouvrière résume : « Chez Amazon, on traite mieux et plus rapidement les colis que les travailleurs accidentés. » Notons qu’Amazon France avait originellement accepté une visite d’entrepôt pour le 20 juillet dernier, sollicité par L’Humanité Magazine, avant de l’annuler, la veille, sans apporter de précisions.

Crédits photo : Adrian Sulyok/Unsplash