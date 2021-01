En conflit avec Cyber Scribe, Dilicom renonce à facturer les éditeurs en 2021

Sortir de la réserve qu’imposerait la situation et apporter des précisions : la démarche de la directrice générale est louable. D’autant qu’elle assure ne pas vouloir « entrer dans une polémique ».

Histoires de référencement

L’accord entre les deux sociétés, comme ActuaLitté le rappelait, remonte à mars 97 : répondant à un appel d’offres Cyber Scribe devenait le partenaire de Dilicom auprès des petites structures éditoriales. Par ce biais, indique la directrice, un formulaire en ligne développé par CS permet de « saisir vos métadonnées qui sont ensuite envoyées sur la plateforme de Dilicom pour être intégrées dans le Fichier Exhaustif du Livre ». La solution transfère également les commandes envoyées par les librairies, via Dilicom.

EDITION: le torchon brûle entre Dilicom et Cyber Scribe

« Dilicom traite les métadonnées, les contrôle, les enrichit, les normalise, les intègre dans le FEL, et envoie quotidiennement les mises à jour à plusieurs milliers de points de vente dans un format défini pour chaque abonné. Cette opération est similaire pour les commandes », indique-t-elle.

En omettant peut-être de préciser que les libraires achètent les données FEL, commercialisées par Dilicom.

Pour les commandes, il en va de même, et les éditeurs bénéficient gratuitement d’une présence dans l’annuaire professionnel accessible sur le site de Dilicom. « Ce coût de traitement était jusqu’à présent inclus dans la facturation que Cyber Scribe vous adressait, du fait de nos accords avec Cyber Scribe. »

Dans l’accord passé entre les deux entreprises, Dilicom s’engageait à transférer les demandes de maisons disposant de moins de 1000 titres — procédé impliquant une facturation par Cyber Scribe, avec ses prestations et celles de Dilicom.

Cafouillages et linge sale

La directrice générale indique que les changements contractuels résultent d’une insatisfaction des services de son partenaire, autant que d’une volonté de transparence et de concurrence. À ce titre, Cyber Scribe était informé qu’au 31 décembre 2021, les accords prendraient fin. Désormais, le prestataire n’est plus autorisé à inclure dans sa facturation le coût Dilicom, qu’il reversait après collecte.

« Ce changement ne concerne en revanche pas les interactions techniques entre les deux plateformes : vous pouvez donc continuer à utiliser la solution Cyber Scribe. Nous n’empêchons pas Cyber Scribe de proposer des services autour du FEL et de la commande aux éditeurs qui sont intéressés, en utilisant pour ce faire la solution Dilicom », reprend la directrice.

Et si aucune information n’est parvenue jusqu’à lors, c’est que Cyber Scribe refusait les propositions de communication commune. La société aurait donc mis Dilicom « devant le fait accompli », en établissant des facturations dès les premiers jours de janvier. Pour l’avenir, les sociétés disposeront d’un Référencement des catalogues sur le FEL et de la réception des commandes, via Cyber Scribe ou tout autre prestataire.

De la sorte, la solution de Cyber Scribe pourra toujours être utilisée. « Afin de vous éviter un surcoût en 2021, nous renonçons à facturer nos services pour l’année 2021 puisque, selon notre compréhension, Cyber Scribe n’a pas modifié sa facturation ; nous acceptons à titre exceptionnel de prendre en charge ce manque à gagner », précise la directrice.

Pour 2022, les efforts consentis ne pourront pas être renouvelés, et Dilicom adressera donc une facture correspondant au coût de la prestation fournie par Dilicom.

En attendant...

La réponse formulée par Cyber Scribe sur les réseaux, ne manquera pas de prolonger les échanges... « Comment une émanation interprofessionnelle peut-elle outrepasser le droit en ignorant sciemment le lien contractuel juridique qui unit une société à ses clients et venir concurrencer déloyalement une entreprise partenaire en usant de sa situation monopolistique », interroge la structure ?

Et de conclure : « Il est évident que Cyber Scribe intentera toutes les actions nécessaires pour que ce conflit concernant les conditions de la collaboration entre Cyber Scribe et Dilicom ne perturbe pas le fonctionnement de ses clients. Contrairement à Mme Backert, notre priorité est de protéger les éditeurs et distributeurs qui travaillent avec nous depuis des années. »

crédit photo AhmadArdity CC 0