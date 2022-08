Neutralité carbone en 2040 : Amazon n'en prend pas le chemin 

Le rapport annuel portant sur le bilan carbone de la firme est disponible : cette deuxième édition conforte les craintes légitimes en matière de Responsabilité sociale des entreprises. Au cours de l’année 2 de pandémie Covid, le nombre d’espaces de stockage a tout bonnement doublé : en 12 mois, Amazon est parvenu à multiplier par deux le réseau qu’il aura mis 25 ans à fabriquer.

Ainsi, sur 2021, Amazon a émis 71,54 millions de tonnes métriques de dioxyde de carbone. Pour disposer d’une intéressante comparaison, cela représente deux fois et demie celle du gouvernement américain en 2019.

CNBC en a réalisé l’analyse et le décryptage, avec une notion importante : en regard de 2019 (première année où les chiffres furent rendus publics), cette hausse représente 40 % d’émissions de plus. Or, en revenant au plan de réduction de 2019, le géant visait une neutralité pour 2040. Pour ce faire, 100.000 camionnettes électriques ont été achetées, avec une mise en service d’ici 2030.

Un fonds de capital-risque à la hauteur de 2 milliards $ a également vu le jour : ses investissements développeront de nouvelles technologies climatiques, pour atteindre les objectifs de durabilité de 2040.

Sauf que non, c'est pire...

On admettrait alors, avec une certaine candeur, que cette année 2021 ne laisse présager de rien, et qu’une vision sur la longueur s’impose. De fait, non : car, comme à son habitude, Amazon s’accommode des réalités, aussi bien qu’elle joue avec les notions fiscales.

Quand un concurrent comme Walmart ou Target comptabilise dans son bilan l’intégralité de la pollution générée par leurs ventes, Amazon biaise. En effet : la firme ne prend en compte que les produits de sa propre marque — ce qui représente, estime Reveal, près de 1 % des ventes totales. De la sorte, les 99 % restants, que génère la marketplace, ne lui sont pas imputés.

Un porte-parole indique d’ailleurs qu’il revient aux vendeurs tiers de la place de marché d’opérer leur propre bilan carbone. Et ce, que les transactions s’effectuent, ou non, depuis les entrepôts de la société. Attendu que peu de vendeurs atteignent les minimas imposant une déclaration, personne ne s’en préoccupe, et Amazon s’en sort finalement mieux que prévu.

Pourtant, au deuxième trimestre 2022, les résultats ont reflété cet investissement colossal : une perte nette de 3,8 milliards $ se constate — en parallèle, le nombre d’ouvertures d’entrepôts diminue, alors que les États-Unis font face à une baisse des commandes. Ainsi 18 espaces, répartis sur 12 États, ont vu leur construction suspendue ou retardée depuis le début de l’année.

Le document est disponible ci-dessous, en consultation et/ou téléchargement.

crédits photo : Anne Nygård/Unsplash