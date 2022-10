L'Imaginaire se fait la malle : quatre éditeurs quittent Média Participations

Quatre éditeurs quittent le navire Média Participations. Une nouvelle qui ne perturbera pas La Force en cette fin octobre, mois consacré aux littératures de l’Imaginaire, mais qui rebat sérieusement les cartes sur le segment.

Tout d’abord, notons que le genre ne sera pas totalement absent du groupe : les éditions Anne Carrière — où Média Participations a opéré une prise de capital en 2017 — ainsi que Les Forges de Vulcain — éditeur indépendant, mais diffusé et distribué par le groupe — demeurent dans les catalogues des représentants.

Pour autant, le départ des Indés et de Leha marque un coup. Les premiers décollent vers d’autres cieux, pour rejoindre La Diff, structure de diffusion fondée par Hachette Livre en 2000, et profiteront de la distribution Hachette. Le second, lui, rejoint le CDE — où il retrouvera notamment La Volte, L'Atalante, Bifrost, Le Belial ou Au Diable Vauvert dans des segments éditoriaux proches.

Partenaires et complémentaires

Jean-Philippe Mocci, fondateur de Leha, insiste sur « le parcours incroyable depuis cinq ans, avec le soutien enthousiaste des équipes de la diffusion. Pour autant, nous restons une jeune structure, avec une forte croissance et de nombreux projets de développement, mais aussi avec la fragilité inhérente aux petites maisons d'éditions indépendantes. » À ce titre, la réorganisation de Média Diffusion associée aux sérieux dysfonctionnements de l’an passé ont poussé la structure à trouver un nouveau partenaire.

« Le danger pour notre maison, tel que vécu en décembre dernier, n’a pas non plus trouvé de réponses satisfaisantes : face à cet “accident industriel”, nous pouvions attendre mieux de la part de la diffusion-distribution », poursuit-il.

Le CDE, que dirige Karima Gamgit, s’est présenté comme la solution : « C’est une structure qui associe la dimension d’accompagnement, de métriques, ainsi qu’une performance tant logistique qu’industrielle. L’accueil fut très enthousiaste. »

De fait, la réorganisation de la société, opérée en même temps que celle de la Sodis — la branche distribution — a entraîné le départ (plus ou moins forcé) de plusieurs éditeurs. Et le resserrement des équipes de représentants.

Quant à la présence d’autres éditeurs de l’Imaginaire, Jean-Philippe Mocci l’envisage comme une force. « Le nombre importe moins que la diversité : Leha apporte une vraie complémentarité à l’ensemble du catalogue. Beaucoup de ces maisons ont de très sérieux atouts en SF et fantastique, mais moins en fantasy. Chez nous, c’est l’inverse. Nous sommes la pièce qui manquait au puzzle. »

Le Centre de Diffusion de l’Édition, rattaché à la holding Madrigall, avait réalisé un chiffre d’affaires de 39,8 millions € en 2021, avec un résultat net de 772.000 €. De son côté, La Diff opère une année 2021 avec 8,1 millions € de CA et 3,47 millions € de résultat net.

“Une vision de la distribution”

Chez les Indés, on met en avant deux points : d’abord, l’arrivée chez Média Diffusion découlait de la rencontre avec Laurent Schneitter et Christophe Loupiac. Mais partis l’un et l’autre chez Hachette, la collaboration fut de courte durée. « D’autant que Laurent fut libraire à la Librairie de Provence, spécialisé dans l’Imaginaire », relève Jérôme Vincent, fondateur de ActuSF. « Sa connaissance de nos catalogues respectifs à son poste s’accompagnait d’une vision et d’un discours que l’on partageait grandement. »

Un rapprochement qui tient de l’humain, donc, mais un départ aidé par les soucis structurels en distribution qu’avait rencontrés Média l’an passé. L’opportunité d’un départ pour les trois structures s’est finalement présentée comme une évidence.

À compter du 1er janvier, Mnémos, les Moutons et ActuSF retrouveront donc Hachette Heroes, Bragelonne et Ynnis.

« Ce sont des offres éditoriales complémentaires – là où nous, Indés, avons une approche d’éditeur de créations, de publication d’auteurs français, de premiers romans », reprend Jérôme Vincent. « Cela dit, grâce aux autres maisons, nous travaillerons aussi avec des représentants ayant l’habitude de l’Imaginaire. »

La R&D de l'Imaginaire

Joint par téléphone, Frédéric Weil, cofondateur de Mnémos, ne dit pas autre chose. Quand les Indés ont quitté Harmonia Mundi Livre pour Média, Laurent Schneitter fut un interlocuteur de luxe : « Il aimait nos livres, les avait lus… son départ pour La Diff fut une certaine déception. » Alors quand l’opportunité se présente de le retrouver… « Je n’imaginais pas un nouveau changement, aussi vite : l’entreprise se développe, les livres trouvent leur public, et nous tentons des expériences avec Mu qui prennent forme. Partir… n’était clairement pas prévu », plaisante-t-il.

Pour autant, retrouver une équipe « dont les représentants sont des lecteurs de nos ouvrages, avec une même culture en partage, était tentant ». En somme, Silverberg – dont Mnémos publie certains ouvrages – n’est pas un inconnu. Et d’insister sur le développement que connaissent les littératures de l’Imaginaire : « Les connexions s’opèrent, des éditeurs se lancent, des auteurs qui versaient dans la littérature blanche s’essayent à l’imaginaire. Les étoiles s’alignent, en réalité. »

Avec son fonds, Mnémos a aussi de quoi raconter le monde d’aujourd’hui, « avec des auteurs dont les ouvrages sont parus voilà 40 ans, mais qui nous en disent peut-être plus encore sur notre époque. C’est ce qui me plaît. Et face aux structures déjà en place, nous ferons figure de R&D de l’Imaginaire ».

Ce qui n’empêche pas de s’arracher les cheveux sur la migration de données et la prise en main d’un nouvel outil de référencement des titres. « La séquence est cruciale et chronophage. On le sait… » Alors comme dirait Silverberg, patiente jusqu'À la fin de l'hiver.

