Rachat dans le monde du podcast italien : Chora Media achète Will

Il s’agit d’une opération de fusion et d’acquisition dans le secteur des podcasts d’une valeur de 5,2 millions €. Les deux acteurs sont Chora Media, une entreprise de podcasts de qualité dirigée par Mario Calabresi (ancien rédacteur en chef de la Repubblica et de La Stampa, deux des plus importants journaux italiens) et fondée avec Guido Brera, Mario Gianani et Roberto Zanco, et Will Media, une startup de journalisme fondée par Alessandro Tommasi, Imen Boulahrajane, Davide Dattoli et Francesco Fumagalli, qui crée du contenu éditorial numérique.

Un nouveau sujet sur un marché en croissance

Chora Media, qui a acheté 100 % de Will Media, a été fondée fin 2020 et est aujourd’hui l’une des principales sociétés productrices de podcasts en Italie : elle a publié une soixantaine de podcasts à ce jour. Will Media, créée début 2020, dispose d’une page Instagram avec 1,3 million d’abonnés et dispose une dizaine de podcasts à son actif.

Les deux entreprises, « structures innovantes unies par une mission similaire », comme l’a déclaré Alessandro Tommasi au Sole 24 Ore, comptent sur une communauté virtuelle de 2 millions de personnes et plus de 3 millions d’auditeurs mensuels moyens de podcasts.

Mario Calabresi a déclaré à Il Sole 24 Ore : « Dans un marché en croissance aussi rapide que celui de l’audio, il était important de commencer à consolider et à rassembler des expériences, des origines et des sensibilités différentes. Nous avons choisi Will Media parce qu’il possède une capacité de communication fraîche et puissante et parce qu’il est complémentaire de Chora. Les deux sociétés resteront indépendantes sur le plan éditorial, mais collaboreront pour identifier des projets, des stratégies et des investissements communs ».

De plus en plus d’auditeurs de podcasts

Selon une étude de l’OBE réalisée avec BVA Doxa et impliquant le comité Podcast de l’OBE, il y a maintenant 13 millions d’auditeurs de podcasts, dont 53 % sont des auditeurs réguliers. L’instrument le plus utilisé pour l’écoute est le smartphone (dans 73 % des cas).

Les auditeurs sont une génération transversale et multitâche : près de 8 personnes sur 10 écoutent des podcasts tout en faisant autre chose et le choix d’écouter ou d’abandonner un podcast est rapide (près d’un tiers, 28 %, l’abandonne avec une fréquence élevée).