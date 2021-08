Wyatt Russell et Sam Worthington au casting de Under the Banner of Heaven 

Wyatt Russell (Falcon and the Winter Soldier, Lodge 49 ) et Sam Worthington (Avatar, Hacksaw Ridge) rejoignent le casting de l’adaptation Under the Banner of Heaven. Ce dernier était préalablement composé d’Andrew Garfield (Hacksaw Ridge), de Daisy Edgar-Jones (Normal People, War of the Worlds), de Denise Gough (Messiah), de Billy Howle (Outlaw King, Infinite Storm), de Gil Birmingham (Twilight, Into the West), d'Adelaide Clemens (Tommy, Rectify), de Rory Culkin (Waco, Halston, Lords of Chaos), de Seth Numerich (Turn, Imperium, Homeland ), Chloe Pirrie (Hanna, Shell, The Queen's Gambit), Sandra Seacat et enfin, Christopher Heyerdahl (Twilight, chapitre II : Tentation).

Les deux nouveaux membres incarneront respectivement Ron et Dan Lafferty, deux frères mormons, ayant réalisé un double meutre au nom de Dieu.

Tout comme dans l’ouvrage, l’histoire interrogera les ressorts du fanatisme religieux, en s’appuyant sur l’affaire criminelle du double meutre des mormons, qui s'est déroulée dans la communauté religieuse de Latter Day Saint movement (LSD), dans l'Utah. Cette affaire fut l’une des plus retentissantes de l’histoire de la criminologie américaine.

Le résumé d’après l’éditeur :

Utah. Une petite ville plantée dans le sillage de Salt Lake City, le fief de l'Eglise mormone. Le 24 juillet 1984, Allen Lafferty, mormon pratiquant, rentre chez lui après sa journée de travail, dans la maison qu'il habite avec sa jeune épouse et leur bébé de quinze mois. Quand il pousse la porte, l'horreur l'attend : Brenda et sa petite fille ont été sauvagement égorgées. En un instant, Allen est convaincu qu'il connaît les coupables. Et pour cause, ce sont ses frères. A la barre des mois plus tard, Ron et Dan Lafferty ne nieront pas les faits. Pas plus qu'ils n'exprimeront le moindre remords. Les deux Lafferty sont des prophètes, Dieu parle à travers eux, il leur chuchote ses ordres. Pour eux, l'Etat n'existe pas. L'école ? Une machination. La médecine ? Un charlatanisme. Ron et Dan Lafferty ont quitté le giron des mormons pour embrasser une foi chrétienne radicale, dont l'un des piliers n'est autre que la polygamie. Et Brenda Lafferty avait commis l'erreur d'y être opposée...

Andrew Garfield incarnera le rôle de Pyre, un ainé de LDS, qui commence à remettre en cause certains enseignements de sa communauté, après avoir côtoyé le suspect d’un meurtre, tandis qu’Edgar-Jones interprétera le rôle de Brenda, une fidèle mormone assassinée. Gough sera Dianna Lafferty; Howle, Allen Lafferty, Birmingham, Bill Taba ; Celmens, Rebecca Pyre ; Culkin, Samuel Lafferty ; Numrich, Robin Lafferty ; Pirrie, Matilda Lafferty.

La série sera réalisée par le producteur exécutif, Dustin Lance Black (When We Rise, Big Love), lui-même né dans une famille marmonne. Il travaillera aux côtés de Brian Grazer, Ron Howard, Samie Kim Falvey, Anna Culp, de la production Imagine Television, et Jason Bateman (A Teacher), Michael Costigan, d’Aggregte Films. David Mackenzie (Perfect Sense), directeur de la production, et sa co-vedette dans Hell or High Water, Gillian Berrie (Starred Up) seront également les producteurs exécutifs de cette adaptation.

Le projet, signé par FX Productions, sera disponible exclusivement sur FX sur Hulu. Sa production a d’ores et déjà débuté à Calgary, selon Deadline.

Source : Deadline, The Hollywood Reporter.

Crédit : Allociné et Eva Rinaldi, « Sam Worthington at the Drift Movie Media Event at Event Cinemas, Bondi Junction 2013 », CC BY-SA 2.0