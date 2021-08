Disparition de Jack Hirschman, poète et activiste américain

« La chose la plus importante que j'ai faite, en tant que poète, c'est travailler pour le mouvement communiste pendant 45 ans, et au service de cette nouvelle classe de personnes qui connaissent aujourd'hui la pauvreté et la vie dans la rue », expliquait-il en 2018.

Jack Hirschman était un universitaire et traducteur maîtrisant neuf langues, devenu un poète prolétaire de North Beach. Crédité de la renaissance du Festival international de poésie de San Francisco, il a servi pendant des décennies en tant que poète en résidence à la bibliothèque publique de la ville. Hirschman était également membre fondateur de l'Union of Left Writers de San Francisco, et membre de longue date de l'Union of Street Poets.

Ataol Behramoglu, membre du World Poetry Movement, a écrit : « [C'est] un grand choc pour nous, amis proches et collègues militants. Ce fut une grande perte pour la poésie américaine et mondiale ».

Plus de 100 volumes de son travail ont été publiés — certains sur une photocopieuse à son domicile, d'autres par City Lights, célèbre maison d'édition et librairie beat. Outre ses très nombreuses traductions, il était aussi à l'origine de réflexions méditatives sur sa jeunesse vécue dans le Bronx, ainsi que de poèmes influencés par le jazz.

« C'est dévastateur pour la communauté locale parce que Jack était un ami pour tout le monde », a déclaré dimanche le fondateur du Beat Museum, Jerry Cimino. « Jack était trop jeune pour être considéré comme un Beat, mais il les connaissait tous, et sa portée et son influence allaient bien au-delà de San Francisco et de la Californie. Il était toujours accessible, et un mot de recommandation de Jack pouvait lancer la carrière d'un poète. »

Hirschman laisse dans le deuil son épouse, Agneta Falk, poète, écrivaine et calligraphe suédoise, et sa fille, Celia Hirschman d'Oroville.

En France, ses poèmes ont notamment été publiés dans J’ai su que j’avais un frère (Le Temps des cerises, Maison de la Poésie Rhone-Alpes, 1998, traduction de Gilles Vachon), Arcanes (Le Temps des cerises, 2005, traduction de Gilles Vachon) et L'Arcane du Viêt-Nam (Maelström, 2016, traduction de Gilles Vachon).

via SF Gate, SF Chronicle

Crédits photo : Christopher Michel, CC BY-SA 4.0