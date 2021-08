The Lord of the Rings: Rise to War, un jeu vidéo inspiré du monde de Tolkien

Dans ce wargame géostratégique saisonnier, les joueurs se lanceront dans de nouvelles aventures pour assembler des armées conquérantes et étendre stratégiquement leur territoire à la poursuite de l'Anneau Unique.

Se déroulant durant le Troisième Âge de la Terre du Milieu, The Lord of the Rings: Rise to War offre une restitution immersive et fidèle du monde fictif d'Arda et de ses nombreux personnages, du Rôdeur Aragorn au Seigneur elfique de Fondcombe, Elrond.

En fonction de leur choix de se ranger du côté du bien ou du mal, les joueurs peuvent créer des Communautés ou des Troupes et travailler avec d'autres membres sur des plans d'attaque féroces et des défenses très fortifiées contre leurs rivaux. Les fans développeront les liens de ces alliances sur le champ de bataille, le tout dans le but d'étendre leurs territoires grâce au design en tuile des cartes du jeu.

Les terrains et eaux variés de la Terre du Milieu étant divisés et représentés par ces tuiles, chaque victoire pleine d’action permettra à l'alliance de remporter un nouveau terrain, tandis que chaque défaite entraînera une perte de terrain.

Ces systèmes complexes centrés sur la construction d’alliances et les tuiles inhérentes à The Lord of the Rings: Rise to War mettront les courageux aventuriers sur la voie qui leur permettra non seulement de déjouer et vaincre leurs ennemis, mais aussi de s'emparer de la récompense ultime : L'Anneau Unique. Le gameplay de pointe immersif et la guerre simulée du jeu mettront les fans face aux conséquences réalistes de leurs actions dans le jeu, le tout inspiré d’un univers de fantasy sans pareil.

Les fans de Tolkien en Europe, Amérique, Océanie et Asie du Sud-Est peuvent dès à présent se préinscrire sur l'App Store, le Google Play Store, le Galaxy Store et le site officiel du jeu, afin d'être informés du lancement du jeu. Les joueurs préinscrits recevront également un cadeau exclusif dans le jeu après la sortie, qui comprend un portrait spécial du Hobbit de la Comté, Bilbon Sacquet.