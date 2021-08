Une adaptation pour Oblivion Song, avec Jake Gyllenhaal en tête d’affiche

Oblivion Song suit le protagoniste, Nathan Cole, un homme dont les voyages quotidiens ont pour but de sauver les habitants de Oblivion, paysage infernal apocalyptique. Cette série a été traduite en français par Lucille Calame pour les éditions Delcourt.

Résumé de l’éditeur :

Il y a dix ans, 300 000 habitants de Philadelphie ont soudainement disparu, happés vers une autre dimension. Ils tentent d'y survivre face à des monstres gigantesques. Le gouvernement a abandonné les recherches. Nathan Cole, lui, poursuit pourtant les missions de sauvetage afin de ramener les survivants... Mais sont-ils vraiment tous prêts à revenir ? Et que cherche en réalité Nathan ?

Kirkman est surtout connu pour avoir co-créé The Walking Dead et Invincible, en plus d'avoir écrit des bandes dessinées Marvel telles que Ultimate X-Men.

« Nous ne pourrions pas être plus enthousiasmés de trouver des partenaires aussi formidables dans New Republic et Nine Stories. Les deux sociétés ont une excellente réputation en matière de narration haut de gamme au plus haut niveau, et nous avons hâte de voir Jake donner vie à ce personnage sur grand écran », a déclaré Kirkman. « Nous sommes tellement chanceux d'avoir réuni une équipe aussi passionnée que nous par cette bande dessinée. »

Marker a décrit Oblivion Song comme étant une « série époustouflante et captivante ». Et ajouter : « Tout comme Kirkman l'a fait avec The Walking Dead et Invincible, dans Oblivion Song, il a créé le potentiel d'une franchise profondément divertissante et l'occasion idéale d'explorer les grandes questions avec lesquelles nous comptons à l'échelle mondiale. »

Enfin, les producteurs Brian Oliver et Bradley Fischer, qui dirigent New Republic Pictures, ont ajouté : « Nous sommes ravis de nous associer à Nine Stories et Skybound pour aider à donner vie à la bande dessinée visionnaire de Robert et Lorenzo. Oblivion Song est une combinaison rare de spectacle, d’originalité et de narration magistrale en plusieurs volumes, qui est fondamentalement tout ce que nous aimons dans le monde ».

Sources : Deadline et Variety

Crédits photo : Toglenn, CC BY-SA 4.0